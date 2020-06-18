年仅10岁的她坠楼身亡 涉事老师承认曾掌掴

不知道大家有没有关注#小学生缪可馨坠楼身亡#的新闻?

6月4日下午，缪可馨上完2节作文课后冲出教室爬上1.1米的栏杆，从四楼坠落，结束仅10岁的生命。

这个微信名叫”酱酱爱次糖“的小可爱就这么离开了这个世界。

在家长眼中，她是个活泼、俏皮的孩子。在爸爸手机里还存着她和妈妈一起跳宅舞的视频。

她喜欢把作文本设计成心形，会画”我和作业“手拉手的画儿，英语练习簿上还有镂空的小人脸……

学习也不错，家里墙壁贴满了奖状。前不久的期中考试，缪缪语文考了全班第一。

缪缪之前一直在上一个作文补习班，在作文里有很多有爱的事情，她称呼妈妈为”王母娘娘“，爸爸为”王子“，而”老缪“是爷爷。

如果没有那天的事情，缪缪应该会在家长的关爱下，和其他孩子一样好好长大，拥有美好的未来，可惜没有如果。

而悲剧的起因竟然是篇”负能量”作文。

这是缪可馨写的《三打白骨精读后感》。

不过三四百字的作文，被红笔删减的七零八落。明明是生动的表述哦~

其中一个段落被画了出来，旁边批阅了五个大字“传递正能量”。

对于中心思想，缪缪是这么写的：

“不要被表面的样子，虚情假意伪善的一面所蒙骗。在如今的社会里，有人表面看着善良，可内心却是阴暗的。他们会利用各种各样的卑鄙手段和阴谋诡计，来达到自己不可告人的目的。”

讲真，这番话很犀利也很真实。但袁老师觉得不够正能量，修改后改成了这样：

“我们不能向白骨精学习，我们要诚实、善良守信，要堂堂正正做人、不能动歪点子。”

可笑的是，对作文要求很高的袁老师却没发现这篇文章最大的错误“出自罗贯中的《西游记》”。很明显，这儿缪缪搞错了，《西游记》的作者是吴承恩，《三国演义》的作者才是罗贯中。

六神磊磊撰文痛批袁老师“可能她是看漏了，也可能她根本就不知道。如果是后者，说明她不及格，没有能力教授自己的学生。这恰恰暴露出一个现实：越是那些最没有学识的人，比如袁老师之辈，往往最热爱片面追捧所谓的正面的能量。”

事发后，有同班学生家长“像丧尸一样”在群里为袁老师点赞。

所幸，并不是所有家长都这般，有家长认为这时候点赞可能会对缪家长造成伤害“我只想对缪家人说，节哀。”

当时究竟发生了什么?

缪缪爸爸看到了教室外监控，做了以下记录：

3点14分缪缪坠楼，袁老师28分钟后通知家长，之后再无回复。第二天照常上课，在班级群里发消息。

有家长说是缪缪没有补课被老师针对：

也有家长说是袁老师打了缪缪一巴掌：

2个说法有些矛盾，但由于去年10月原来是曾打过缪缪一巴掌，缪缪妈妈认为袁老师当时可能对女儿动手了。

事后，当地通报称未发现袁老师在课堂中存在辱骂和殴打行为。“走访班级学生45名、学校老师3名，未发现当天课堂中存在辱骂、殴打学生情况。公安部门通过现场勘查、查看监控录像和走访调查等工作，排除他杀。”

对于上述调查结果，缪家人并不认同，也不接受。他们希望彻查真相，还女儿一个说法。

此外，还恳请不要再给孩子泼脏水了。

官方称缪缪的作文涉抄袭，缪缪妈妈回应“当我看到官方说孩子作文涉嫌抄袭的时候，我其实非常愤怒和不解。这和孩子的坠楼的真相有关吗?我把袁老师的说明仔仔细细看了一遍又一遍，并没有提到这一点。孩子的作文能拿高分，正是靠平时对优美词句，名人名言的积累。大部分人的成长都是靠对于优秀作品的学习和借鉴中来的，站在巨人的肩膀上可以看的更远。再说了，孩子是抄的哪篇作文可以把吴承恩抄成罗贯中啊!”

以下是袁老师向联合调查组做出的情况说明，其中承认了曾打过缪缪“那一段时间，缪缪学习态度马虎，成绩下滑。有一次批改习题时，发现缪可馨漏做，一时心急，就打了孩子一个耳光。”

校方表示之前不知情。

此外，联合调查组调查后发现，袁老师确实在2019年暑假开办过作文补习班，也接受过缪可馨家长的500元红包。针对此事，纪检部门及教育主管部门将另立调查组，对其师德师风问题进行专项调查。

事件曝光后，袁某某曾教过的数名学生发文举报其师德师风存在问题：

不管这次这位袁老师有没有辱骂殴打行为，她确实曾对学生有过激行为。为人师者，应该明确”教育””体罚””冷暴力“的区别。即便没有体罚，但那种轻蔑的眼神，冰冷的语气，公开的侮辱、威胁、惩罚都是对孩子人格的践踏!时至今日，还是有很多认为这种冷暴力是对孩子的教育，信奉侮辱教育那一套，大错特错!

就如洪晃所说”一个教师的指责不仅是纠正错误，更重要的是启发孩子对知识的兴趣，挖掘他们的潜力，赋予他们力量。一味的批评、冷嘲热讽、讽刺挖苦怎么可能是老师的行为?“孩子们的心灵健康必须呵护，希望大家都能引起重视，不要让悲剧再次上演。

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