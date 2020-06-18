二胎聚焦：大宝要的公平，如何才能保证

越来越多的父母选择生二胎，认为这样将来两个孩子也有个伴。但生二胎，往往会让大宝产生抵触情绪。那么，二胎父母该怎么做才能公平呢？今天，我们就来讨论这个话题：

1.从生活上让孩子感受父母的公平

因为二宝年龄比较小，很多父母就会让大宝让着弟弟妹妹，只要有好吃的或是好玩的，都先给二宝。这往往会让大宝感觉到不公平，心里也很委屈，觉得父母在偏袒弟弟妹妹。为此，父母应该一视同仁，不管是什么都应该准备两份，让他们学会彼此分享。

2.让孩子感觉到自己是父母的焦点

孩子的自信心来自于父母。足够的关心与尊重会让孩子感觉到父母对自己的重视，孩子也会得到很好的发展。因此，父母在平时对待孩子上应公平些，及时跟孩子沟通交流，让孩子感觉到父母的态度与爱。

3.从思想上让孩子感受到父母的平等

部分家长在生下二宝后，将所有的精力都放在二宝身上，给与大宝的关注与爱非常的少，这就很容易让大宝感觉到孤单，认为父母不爱自己。同时，因为二宝年龄比较小，父母会事事让大宝谦让，这就很容易让大宝讨厌二宝，认为弟弟妹妹抢走原本属于自己的爱。

因此，父母在思想上不应偏袒任何一方。大宝二宝之间难免会有矛盾，这时候，父母应该先听原委，然后再去判断对与错，让两个孩子充分认识到自己的不足，更有利于手足之情，让孩子能够感受到父母的公平。

建议家长在准备生育二胎之前，先问问大宝的意见。等到二宝出生后，可以让大宝一起照顾弟弟妹妹，告诉大宝，弟弟妹妹还小，需要他这样的哥哥姐姐照顾，这会让大宝很乐意去爱护二宝。平时，家长也要多抽出时间陪伴大宝，让大宝感觉父母的爱，减少落差感。

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