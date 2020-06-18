这样带宝宝逛街，既安全又有意思！

每逢周末，很多家长会带宝宝一起逛街，虽说这个项目很有意义，但是带孩子出去还是要做足准备的，如此才能保证孩子的安全。

逛街之前制定好计划

小孩子的耐心都是很有限的，所以，你想让他们陪着你逛好几个小时，基本是不可能的。这也就要求妈妈们在逛街之前，可以与孩子达成一个“协议”。比如，告知孩子可以到商场某个地方玩耍，不过玩耍之后就要陪爸爸妈妈逛街，孩子应该会很乐意陪着你的。

最好选择人少的时间前往

最近正值618，很多商场都在搞活动，人流量大，这种时候家长最好不要带宝宝去逛街，会有走失的风险，建议还是在人流量比较少的时间去购物。

尽量不要搭手扶梯

妈妈们要注意，不建议推着婴儿车的时候乘坐手扶电梯，如果你的孩子在5岁以下，也尽量不要让他们乘坐，因为手扶梯有一定的危险性。建议最好抱着他们乘坐直达电梯，并且要小心电梯门夹伤孩子，除此以外搭乘人多时也要注意孩子不要让他人的包包或手提物撞到孩子头或是眼睛。

进入美食街一定要多留心

可以说，孩子对美食是没有一点抵抗力的。但美食街这种人多的地方还是蛮危险的，尤其是吃饭时间最好不带孩子前往。如果一定要去，最好选择人流较少的时候，而且切忌要避开有火有水等危险的区域。

除了以上这些，家长在带孩子逛街时，一定要紧紧牵牢自己的孩子，以防走丢！

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