BB被蚊子咬后，第一步要做啥？很多人都没做对

夏天到了，蚊子又开始出没了！而小宝宝皮肤娇嫩，是蚊子们的“最爱”。当宝宝被蚊子咬后，做家长的第一步要做啥？相信很多妈妈都会急着去拿各种止痒驱蚊产品，其实孩子被咬后，第一时间应该去【剪指甲】！

宝宝被咬，别急着涂止痒液！

大人都忍不了蚊子包，更不用说小宝宝们了！蚊子包一旦出现，孩子就会疯狂抓绕！如果你提前给宝宝剪了指甲还好，如果没剪，那可是“血淋淋”的一片：孩子腿上、身上各种指甲印，有的会被挠出血来，甚至还可能会感染，溃烂，发炎！

啧啧啧，所以，你记住了吗？孩子被蚊子咬了，先看看宝贝的指甲有没有剪好，如果孩子指甲比较长，要立即修剪，并嘱咐孩子不要抓。

孩子有蚊子包，该如何处理

最初时，蚊虫毒液还未扩散，此时伤口为红色水肿性丘疹，会比较痒，一定不要用手抓挠。可以用肥皂水涂抹，若是一时找不到直接用唾液也行，以碱性溶液进行中和。倘若小包已隆起，那么可以涂抹含有薄荷、樟脑等成分的清凉油、止痒凝露等。至于花露水，其含有酒精成分，万万要慎用。若是患处已经出现破损、糜烂，那一定不要用。此外，有的驱蚊花露水因有一种“驱蚊酯”物质，具有微量毒性，会通过伤口进入体内。最后还有一种情况，就是大包，此时需使用激素类药物，比如可的松等。点涂，不要大面积涂抹，1天至多2次。

这些“止痒神器”不能用

市场上一些热销的“止痒神器”并不适合给宝宝使用，大家要多注意：

1.风油精

风油精涂抹在皮肤上会感到很清凉，具有较好的止痒效果。但风油精的主要成分是水杨酸甲酸、樟脑、按油、薄荷脑、香油精等，这些化学成分对皮肤有很强的刺激作用，并不适合给宝宝用。

2.无比滴

成人版的无比滴含有樟脑和薄荷脑，而这两种化学物质具有神经毒性，西方国家不推荐给儿童使用。儿童版的无比滴虽然不含樟脑和薄荷脑，但含有“盐酸苯海拉明”。美国医药百科全书明确写道：“盐酸苯海拉明不适合两岁以下宝宝，需慎用。”

3.花露水

花露水的主要成分是酒精、冰片、薄荷醇。这些成分除了会对皮肤产生很大刺激外，还很“辣眼睛”。另外，花露水含有的酒精是易燃物，涂抹在宝宝身上，很容易发生意外。

一般来说，被蚊子叮咬不会有什么严重的情况，基本上几个小时就消肿了。但是如果宝宝被叮咬后，不仅瘙痒严重还几天都好不了，那么就要及时去医院检查，必要的时候使用一些抗过敏的药物。

tips：碰上“蚊子” 别急着拍死它

每次听到嗡嗡声，或是看到在眼前飞来又飞去，大家总是忍不住一巴掌拍死它，以泄心头之恨。但是注意了，若是你遇到的是普通蚊子没问题，若是碰到有来头的，你只能忍气吞声忍了。

这类蚊子叫隐翅虫，生活中很常见。尽管外表普通，但是它内心“毒辣”，其体液为强酸性，PH值在1-2之间，每年都有不少人因为被它叮咬而就医。倘若你看不起它，一巴掌拍死它，也就跟打翻了一个迷你的“硫酸瓶效果差不多。然后，后果就不大好了，毒液一旦沾染到皮肤表面，可引发急性皮肤炎症。所以若是不想毁容，那么碰到陌生蚊子，别那么暴力非用拍，可以轻轻吹走或掸走，总之别与皮肤直接接触到为好。

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