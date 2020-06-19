胖宝宝如何控制体重？不是要少吃，而是做好这件事

自家宝宝白白胖胖，萌趣可爱，常常被人夸养得好，当妈的心里也美滋滋，但如果持续放任宝宝长胖，导致体重偏重可就不是好事了。不仅对宝宝自身健康不利，而且照顾者也常常会累到腰酸背痛。

那么，该如何控制好胖宝宝的体重呢？有人说，要少吃，要减肥！错错错！对于胖宝宝来说，想要控制好体重必须要注意调整饮食结构，均衡摄入营养，具体怎么做，我们一起来看看吧：

1.控制喝奶量

宝宝是母乳喂养，妈妈继续按需喂养；宝宝是奶粉喂养，开始吃辅食后，在6个月到一岁期间，每天的喝奶量应控制在600毫升-800毫升左右。

2.调整辅食

给宝宝添加辅食，应遵循从少到多、从稀到稠、从细到粗的原则。宝宝刚开始吃辅食时，第一口辅食要选择含铁米粉。体重偏胖的宝宝通常食欲好，无需刻意压制，等他感到饿时，可以先给他喂点奶，然后再喂辅食，直到他吃饱。

另外，辅食种类应尽量丰富，包含豆类、奶类、谷物、优质蛋白、绿叶蔬菜等。并且，每天的辅食要尽可能用多种食材进行烹饪。请注意，每一种食材要循序渐进地添加，每次只添加一种新食材。宝宝吃完新的辅食后，还要注意观察他有没有出现过敏反应。

3.让宝宝多运动

对于体重偏胖的宝宝而言，除了合理饮食外，还应适当增加运动量。请大家做到以下几点：

（1）将室内温度维持在26-28℃之间，给宝宝穿宽松舒适的衣服，以便他自由舒展身体。这样不但可以让宝宝更快地掌握行为技能，而且有利于控制体重。

（2）给宝宝喂奶后要竖抱并拍嗝，喂完辅食后不要让他立即躺下睡觉，应进行适量运动，但不要进行快跑等剧烈运动，以免影响肠胃的正常消化。

（3）天气和空气质量较好时，大家要带宝宝去户外多运动、多玩耍。

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