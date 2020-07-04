简单的举措，让早产儿死亡率降三成！

卑尔根大学（UiB）妇幼保健干预科学中心（CISMAC）的研究人员从2015年到2018年追踪了8400例低出生体重的婴儿，研究团队希望衡量所谓的袋鼠妈妈护理方法对这些孩子的影响。

该方法的基础是在头一个月内（最好每天超过12小时）借助围巾或安全带将新生儿紧紧地抱着他们。专家表示：“我们发现在第一个月内生存的机会增加了30%，在头六个月内增加了25%。除了疫苗接种计划，几乎没有其它能将死亡率降低30%的卫生干预措施。”

1.对降低儿童死亡率的重要贡献

印度是世界上低出生体重儿出生频率最高的国家之一，多达四分之一的新生儿体重不足。Sommerfelt指出：“我们知道体重不足的婴儿比其他婴儿更容易生病和死亡，其中一半在出生后的第一个月内死亡。”

在印度，家庭分娩已经不那么频繁了，但是即使婴儿早产，母亲在分娩后仅六个小时就回家仍被认为是正常的。与其他低收入和中等收入国家类似，印度的医院和医疗中心几乎无法获得保育箱和其他现代技术。

Sommerfelt 说：“大多数死亡发生在低出生体重的婴儿中。袋鼠妈妈护理在提高生存率方面显示出显著的效果，我们希望尽可能多的人开始使用这种方法。”

2.制定新的指导方针

早期的研究表明，在医院环境中使用袋鼠妈妈护理可以使低出生体重婴儿的存活率提高40%，这项新的研究也证明了这种在社区袋鼠妈妈护理方面的积极作用。

Sommerfelt认为，世界卫生组织将在一年内制定支持这一干预措施的指导方针，除了建议在医院使用外，还建议在家使用袋鼠妈妈护理法。

“然而，重要的是，我们的研究不包括1.8公斤以下的儿童，这类婴儿和重病婴儿必须在医院接受治疗，直到他们的健康状况稳定。” Sommerfelt强调。

3.简单廉价的治疗

研究人员表示，虽然不知道为什么袋鼠妈妈护理拥有这么好的效果，也许是更好的母乳喂养、更好的温度调节，亦或者是孩子听到妈妈的心跳时的安全感，但是袋鼠妈妈护理是一项简单而廉价的举措，所以他们相信不仅世卫组织，印度卫生部门也会推荐这种方法。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)