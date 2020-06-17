孕妈咪的身体素质，将直接影响BB健康！

运动员在大型比赛前投入数小时进行练习，跑步者要训练数月才能参加马拉松，同样的准妈妈也应该提前做好心理和生理上的准备，以迎接怀孕、分娩和照顾新生儿的严酷考验。有研究表明，母亲怀孕期间的身心健康对婴儿的健康有影响。

孕妈身心健康状况影响着婴儿

安德鲁·卢茨卡宁博士是宾夕法尼亚州卫生局家庭和社区医学部的一名医生，他表示全国约有一半的怀孕是意外的，而他并非总是有机会进行孕前咨询：“幸运的是，大多数育龄妇女都很健康。而且大多数孕妇为了孩子，会改变自己的生活方式。”

卢茨卡宁还说：“研究表明，母亲在怀孕期间的身体、精神和情感健康会影响孩子的结局，所以你要尽可能地健康。”同时他还给出了健康生活方式的建议：

1.饮食要均衡，低脂，低胆固醇，要结合各种新鲜水果，蔬菜和瘦肉的营养。

2.进行有氧运动，每周可增加20分钟心率，以提高耐力和耐力。

3.保持水分充足，并且要戒烟。条件允许下孕前、孕期以及产后都应坚持运动。

4.保持健康的体重，以避免怀孕和分娩期间发生并发症的风险增加。

5.每天服用400 mcg的叶酸（大多数孕妇维生素都含有这种成分）。

6.避免食用会影响生育能力以及婴儿健康的药物和酒精。

7.应在医生的指导下进行慢性病治疗。

宾夕法尼亚州健康中心的运动生理学家阿德里安·克雷（Adrienne Cray）教授一门课程，重点是教准妈妈如何正确使用腹部肌肉。她说：“当你怀孕时，你的重心会转移，而多余的重量会使身体变得错位，而使用核心肌肉可以帮助保护您的背部免受疼痛、劳损或伤害。”

克雷说，除非孕妈妈们感到不适或医生另有建议，否则她们可以继续孕前习惯的运动，直到分娩。她教授深呼吸练习，帮助女性在压力时刻降低心率和呼吸频率，她认为妈妈的感受肯定也会影响到子宫里的宝宝。

产后就要也要注意身心健康

孩子出生后，也要积极参加锻炼，不仅有助于母亲减轻孕期体重，还有助于提高你的精力，让你更好地照顾孩子。此外卢茨卡宁说：“医学专业人士认识到，他们在帮助母亲管理心理健康方面做得还不够，尤其是产后抑郁症。怀孕是一个压力很大的时期，很多事情都在进行，因此我们希望女性在怀孕前尽可能进行良好的药物治疗和咨询。”

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