调查发现，农村孕妈更易患妊娠并发症！

近日国外一项新的研究发现，农村社区的妇女在分娩期间或分娩后发生危及生命的并发症的比率高于城市的母亲。那么这是真的吗？一起来看看吧~

农村更易出现危险分娩

新的研究发现，城乡居民中需要紧急挽救生命的产妇的人数正在增加，从每10,000名分娩住院病人中的109例增加到152例，而这一现象在农村更明显。根据发表在《Health Affairs》12月刊上的研究结果，农村居民发生危险分娩的可能性比城市同龄人高9%。

资深作者Lindsay Admon，医学博士，医学硕士，密歇根医学冯·沃格特兰女子医院的妇产科医生表示：“我们的研究表明，地理上的差异可能使农村妇女在分娩期间或分娩后需要立即抢救干预的风险增加。改善产妇健康和减少与分娩有关的政策和方案必须尽快发布，以帮助解决农村妇女所面临的健康问题。”

每年数以万计的美国妇女在分娩期间或分娩后需要紧急治疗，包括输血、心脏衰竭或中风的干预措施，或与分娩相关的紧急子宫切除术。

农村更易发病的原因

作者注意到农村和城市社区之间存在明显差异，比如与城镇居民相比，农村居民面临着更为严重的医疗短缺问题，而且为了获得孕产妇护理，农村产妇要走更长的路程。例如，到2014年，一半以上的农村没有能提供分娩服务的医院，事实上在2004-2014年间，已经有179个农村取消了产科服务。

这些服务的丧失严重影响了偏远的农村社区，越来越多地居民随后经历了早产（婴儿死亡的主要原因）、院外分娩和在没有产科病房的医院分娩。这项新的研究还发现，与那些有私人医疗保险的人相比，没有保险的人患严重孕产疾病和死亡的几率至少增加了30％。

建议改善孕产妇健康福利

Admon先前的研究发现，现在的孕妇比过去十年任何时候都更容易患上慢性疾病，特别是生活在农村和低收入社区的妇女。确保妇女在怀孕前后获得持续的护理，是解决潜在慢性疾病的关键，如高血压、肥胖症和糖尿病。越来越多的慢性疾病已经增加了母亲及其新生儿不良妊娠结局的风险。如果孕产妇健康福利仅限于怀孕9个月和怀孕后2个月的护理，那么很难解决这些健康问题。

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