女子误以为自己患上新冠，杀死三娃后自杀

据外媒报道，随着新冠疫情在全世界蔓延，由此引发了很多悲剧。近日，菲律宾一名妈妈误以为自己患上了新冠肺炎，回家后竟然将三个孩子砍死。随后她挥刀自杀，但仅是刺伤。目前，这名女子被关押在医院中。

女护士砍死三个孩子，自杀未遂

据了解，这名女子名叫琼-马吉斯特拉多，是一名护士，28岁，来自菲律宾北卡马里内斯巴苏德。她有三个孩子，分别是5岁、1岁8个月和4个月，目前尚处于哺乳期。

5月20日，马吉斯特拉多以为自己感染了新冠病毒，回家后用刀将3个孩子杀死。据警方发言人透露，砍死三个孩子后，马吉斯特拉多试图自杀，但只是刺伤自己，送医后脱离了生命危险。可三个孩子被宣告不治身亡。

女子或患产后抑郁，被控三项杀人罪

警方表示，马吉斯特拉之所以这么做是误以为自己患上了新冠肺炎，而且她有可能得了产后抑郁。

目前，该女子正在接受相关治疗，并被关押在医院。她的丈夫和家人决定对她发起起诉，同时，菲律宾检方则以三项杀人罪对她发起指控。

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