袜子一穿就扯掉，宝宝们的心思你搞明白了吗？

不少妈妈发现，自己刚给宝宝穿好袜子，稍不注意就被他扯下来，不是拿在手里玩，就是放在嘴里啃……再穿上再扯，反反复复，孩子玩得不亦乐乎。

那么，宝宝为什么这么喜欢扯袜子呢？今天，我们就来扒一扒宝宝们的小心思：

♥ 想光脚丫

学会走路后，宝宝对脚下的新鲜事物有浓厚的兴趣，总想踩一踩感受下。所以，他一有机会就会把袜子扯下来。

正确做法：

如果你怕孩子受凉的话，可以在地面上铺一层爬行垫，让宝宝光着脚丫去探索吧~

♥ 撒娇求关注

爸爸妈妈工作或家务繁忙时，往往会让宝宝一个人待在床上或沙发上玩耍。当宝宝感到无聊时，有时就会通过扯袜子的方式博父母的关注。因为只要把袜子扯下来，妈妈就会过来啦~

正确做法：

宝宝看不见妈妈就会害怕，因此，一定要多陪陪宝宝。即便不能总抱着宝宝，也要让宝宝看见自己。可以让宝宝坐在一旁的椅子上玩玩具，这样他就不会哭闹了。

♥ 单纯贪玩

宝宝慢慢长大，他对周围环境中的一切事物都会感到好奇，想要抓一抓、玩一玩。给宝宝一个玩具，他能一个人玩很长时间~

对于大人们而言，袜子只是一件普普通通的穿戴物品。但对于宝宝而言，袜子是一件超级有趣的玩具。袜子可以被扯得很长，还能和小脚丫“分离”，脱下来后妈妈还会穿上去，这明明就是妈妈跟自己做游戏嘛~于是乎，宝宝也就乐此不疲地玩起来啦~

正确做法：

宝宝在扯袜子时，大家可以给他个玩具分散他的注意力，然后再给他穿上袜子。

♥ 穿得不舒服

宝宝穿袜子感到不舒服时，就会把袜子扯下来。夏天天气炎热，很多宝宝都是光脚丫，无拘无束，十分自由。突然给宝宝穿上袜子，会让他感到束缚，很是难受。

另外，有的妈妈喜欢给宝宝穿上图案复杂的袜子，看上去很可爱，但图案越漂亮，袜子里的线头就越多，有可能会硌伤宝宝小脚，甚至勾到小肉肉，很危险呐！

正确做法：

购买袜子时，一定要注重舒适！建议他购买全棉袜子，且袜子里不要有线头。这样的袜子会让宝宝感到舒服，也就不会去扯袜子了！

Tips

1.宝宝需要穿袜子吗？

那么，宝宝到底要不要穿袜子？

答案是因人而异。一般来说，只要孩子体温正常不冷就不需要穿袜子。提醒大家，判断孩子冷热的正确做法是摸摸颈背部。只要这里温热，宝宝正常情况下光脚不会受凉。当然，前提是别让空调直吹宝宝。

对了，摸手脚不准确，因为孩子血液循环系统发育不成熟，皮肤又薄，离心脏较远的手脚正常就是凉凉的。

当然，也有特殊情况。除了新生儿和早产宝宝要特殊照顾，体质弱或身体不适的宝宝也有必要穿上薄袜子。

2.宝宝袜子怎么挑

（1）袜口要松、袜筒要短

小宝宝的腿部还没有发育完全，所以基本上没有脚踝，小腿也比较短粗，为此袜筒不可以太长，基本上比船袜长一点点最好。另外袜口要宽松一些，穿好之后塞进一根手指都不觉得勒最好。

小诀窍：如果买的袜子袜口很紧，那么妈妈可以塞个卷纸筒，将袜口撑大再给宝宝穿，一般1-2天就能完全撑开了。

（2）最好能大一两号

宝宝发育特别快，所以购买袜子的时候，不要卡着尺码买，最好能大上一两号，这样宝宝不容易顶破袜子。另外记得定期修剪宝宝的脚趾甲，同样可以避免袜子被顶破。

小诀窍：宝宝穿好后，妈妈可以塞下一根手指都不觉得非常勒即可。

（3）根据季节选袜子

季节不同温度也有差别，宝宝的袜子也要有所区别。夏天要选择比较薄的袜子，透气、舒适是第一要素；冬天则是要选择比较厚的袜子，保暖、有弹性是第一要素。

小诀窍：一定要注意材质，不要选晴纶材质的袜子；可以含有部分莱卡，但是主成分必须是棉！棉！棉！

（4）浅色袜子更安全

衣服的颜色基本都是染出来的，而染料都是化学物质，对孩子的健康不利。所以给宝宝买袜子，最好选浅色系的，黄色、白色安全性最高，可作为第一选择。

小诀窍：袜子最好还是清爽一些，不要买有装饰品的，以免带来不必要的麻烦。

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