雨雨雨雨雨！梅雨季晒不到太阳，孩子会缺钙吗？

梅雨季来了，连续几天的阴雨不仅让人感到闷热不适，小孩子也失去了出去玩耍的机会。整日雨雨雨，有的妈妈不免焦虑起来，孩子这么长时间出不了门，照不了太阳，会不会影响到钙的吸收，会不会缺钙，要不要补钙呐？

emmm，听上去似乎有那么一点“道理”，我们这就来讨论讨论这个问题。

Δ 宝宝真的需要补钙吗？

首先，需要各位清楚的是，几天的阴雨绵绵是不会导致孩子缺钙打，不要太焦虑，也不要因此就忙着给孩子乱补钙，毕竟在一般情况下，孩子是不需要补钙的。

0-1岁无需额外补钙

0-1岁的宝宝以奶类为主，此时的宝宝基本不缺钙，也就无需额外补钙。

这个阶段的宝宝可以服用鱼肝油，鱼肝油的主要成分是维生素A和维生素D，其中维生素A能够促进视力发育，维生素D能够帮助身体更好地吸收钙。通常来说，宝宝出生两个星期后就可以开始服用。

根据宝宝情况科学判断

一岁以上宝宝需不需要额外补钙，要看他是否缺钙。一般来说，宝宝缺钙的表现有出牙晚、囟门闭合晚、生长痛（多发生于快速生长期）、惊厥（俗称抽筋，即肌肉兴奋性增强）等等等。

日常生活中，宝宝要多吃富含钙的食物，以满足生长发育需要:

补钙食物排行榜

NO1：奶类(牛奶、酸奶、奶酪)

虽然流传着各种黑奶类的谣言，但牛奶和奶制品是补钙食物排行榜当之无愧的NO1。牛奶富含钙质，一杯200ml中所含的钙>200mg。一般，一杯牛奶+一杯酸奶就可以满足一天的钙需求啦~如果不喜欢牛奶，可以用酸奶代替。

每天300g牛奶，也就是一二杯的量，你和孩子都喝了吗？

NO2：绿叶蔬菜

绿色蔬菜在补钙方面强力不俗，但蛮低调的。其中，小油菜、毛豆和荠菜等是常见蔬菜中最补钙的。事实上，几乎所有的深绿色蔬菜含钙量都不低，比如菠菜、油麦菜、西兰花等。而且哦，这些蔬菜还含有镁、钾、VK、VC等营养素，可以帮助提高钙的利用率。但吸收率还是不如牛奶，所以只能排在第二位啦~

建议每日食用300g—500g。在烹饪前最好先焯下水，避免被草酸、植酸等物质影响钙质吸收率。

NO3：豆制品

并不是所有的豆制品都能补钙哟~如果想要靠吃豆制品补钙，推荐卤水豆腐(又叫北豆腐)、石膏豆腐(也叫南豆腐)这2种。它们在制作过程中加入了卤水或石膏，含钙量更高，分别是138mg/100g、116mg/100g。至于内酯豆腐，虽然它的口感更细腻嫩滑，但补钙效果远远比不上卤水豆腐和石膏豆腐。

此外，芝麻酱和海鲜、坚果等也是比较常见的补钙小能手。

其实就是一个字——吃！只要大家吃的对，补钙没那么难。与此同时，希望适当户外活动也跟得上，这样一来日晒可以帮助皮肤合成VD。但日晒时间和强度要注意，以免伤害皮肤。

最后说下特殊情况怎么办，如果日常饮食不能满足钙质的摄入需要，大家可以选择小剂量的钙片，自己把握不准可以听从医嘱哦~

Δ 给宝宝晒太阳的正确姿势~

晒太阳的主要目的是让身体合成维生素D，从而帮助整体对钙的吸收。等到梅雨季过了，就可以带宝宝晒太阳了，不过在大夏天晒太阳也是有讲究的：

1.选择合适时段

通常来说，夏季宝宝晒太阳最好选在上午8-9点，下午4-5点这两个时间段。在这两个时间段晒太阳，不会太热，效果也会不错。宝宝晒太阳时，应将手臂或小腿露出30厘米，在阳光充足的情况下晒半小时以上。

2.及时补水

晒太阳时，孩子容易出汗，皮肤和皮下组织的血流量显著增加，导致血液中有效血容量不足，就很容易脱水。因此，要给孩子及时喝水，补充体内水分。

3.到室外晒太阳

有的妈妈喜欢让宝宝在阳台隔着玻璃晒太阳，这是不可取的，虽然隔着玻璃也可以晒到太阳，但玻璃阻挡了能让身体生成维生素D的UVB，这样也就根本起不了效果。

4.做好防护工作

阳光中的紫外线很强，很容易伤害到孩子的眼睛，因此一定要遮好孩子的眼睛，做好防护工作。

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