记住这几点，让你的备孕计划0失败

有的小夫妻一直渴望有个孩子，但总是难以圆梦。那么究竟是什么原因导致的呢？下面，我们就来详细了解：

盘点备孕失败的原因

1.不良的生活习惯

健康的生活习惯才能有个好的身体，但如果吸烟喝酒，这些不良习惯必会影响身体健康，受孕几率也会降低。

2.心理压力过大

生活节奏加快，很多人都承受了巨大的压力，这种压力会造成身体始终处在紧绷状态，这也会影响受孕成功几率。

3.年龄

年龄也会影响受孕成功几率。如果备孕女性年龄过高，身体各项机能也处在下降状态中，受孕成功几率要比年龄女性低很多。

提高受孕几率，试试这几个方法

1.合理饮食

卵子的形成需要脑垂体分泌足够的滤泡素和黄体素，如果长时间饮食不正常或是不健康，必然会影响身体正常排卵。为此，女性朋友在平时要合理健康饮食，备孕期间更是如此。

2.紧身衣物要少穿

备孕期间，紧身衣物最好少穿。因为这类衣物会给子宫造成压力，时间久了，很容易造成女性患上子宫内膜异位症，影响受孕成功几率。

3.坚持运动

长时间不运动，将不利于身体健康。建议女性朋友每天抽出半小时运动，不仅身体健康，也能提高受孕几率。

4.高跟鞋尽量少穿

现在很多女性都喜欢穿高跟鞋，这很容易造成盆腔移位子宫倾斜。因此，对于备孕女性而言，减少穿高跟鞋的次数。

5.创造愉快氛围

人在心情愉快的状态下，更容易进入高潮。这种情况下，女性也更容易分泌阴道黏液，精子也更容易进入女性体内，提高精子与卵子的结合率，也就更容易怀孕。

6.控制好体重

肥胖不仅身材不好看，还容易引发各种心血管疾病，比如心脏病、高血压。身体长时间处在这种状态下，卵巢功能自然有所下降。因此，在备孕期间，一定要控制好体重。

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