“不要想我，我配不上。”大学生给母亲留言后坠楼身亡！

应试教育让学习成绩变得尤为重要，为此学生们也像工作族一样，都背负着不小的压力。而如果这份压力过大，或者孩子不会处理这份压力，那么就可能做出不可挽回的事情。

前些日子，中北大学大二学生时某，补考作弊被监考老师发现并没收了试卷，一时顶不住压力跳楼自杀了。可能有人不太了解这件事情，这里先给大家回顾一下。

6月6日下午2点，时某参加了概率论课程的补考。

2点半左右，老师发现了时某有作弊行为，于是就收走了试卷和手机并被留在教室内。

3点左右，考试结束，时某给母微信留言：“不要想我，我配不上。”母亲随后联系老师，询问情况。

3点10分左右，老师回电说孩子正在参加考试，一切正常。

3点半左右，时某母亲接到电话，说孩子跳楼了。

而根据校方的通报显示，考场内未发生冲突。对此时某的母亲表示，时某只是把手机放在了抽屉里，并没有拿出来作弊：“监考老师发现时某作弊后，让时某签署责任书以承认作弊，还叫来了学院院长，并将其作弊的信息发在了微信群里。考卷被收之后，孩子有长达近20分钟的哭泣、无助和不安，老师没有给予安慰”。所以她觉得孩子的死，学校和老师有责任。

对于这种说法，大部分网友持反对意见，觉得孩子作弊是错误的行为，老师处理也很合理，时某的死亡主要还是自身问题，心态不够好，究其原因是家庭教育出了问题。

而说到学习成绩和压力，不得不说说这个小姑娘。近日微博上出现一条热搜“倒数第一小学生考倒数第二”，其实刚看到这个热搜，我的第一反应是家长的愤怒，孩子的局促，然而没想到视频却把我逗乐~

视频中小姑娘叼着棒棒糖，手里攥着冰淇淋对妈妈说：“妈妈，有一个好消息和坏消息告诉你，好消息是我考到了倒数第二名。”瞧她满脸兴奋的样子，不难看出小姑娘对于这倒数第二非常满意。然而还没兴奋几秒钟，小姑娘又非常悲切的说：“但坏消息是我没考及格。”

相信不少爸爸妈妈们，在听到前半句时就已经发飙了，毕竟倒数第二是个很差的成绩了，至于后半句怕是直接气出了高血压。然而视频中的妈妈却一反常态，反倒用温柔的笑声化解了孩子小小的悲伤。

对于大部分父母来说，孩子的学习成绩非常重要，好的成绩就代表着美好的未来，也让自己更有面儿。为此在生活中，有太多家长因为孩子的学习而着急上火，前些日子“给孩子辅导作业被气到去医院”也上过热搜。

在应试教育的国家，考倒数是很大危机，但是孩子能为自己的进步感到高兴，家长应该鼓励，这样他们才能从进步中获取成就感，要知道此时名次已经不重要的，兴趣和鼓励才能帮助他们不断进步。

对于大部分孩子来说，学习并不是一件简单的事情，如果家总是对成绩看的特别重，那么就会给孩子带来更多的压力，并且导致很多不力的后果：

1.孩子课业压力过重

为了让孩子出成绩，不少家长在小学的时候，就给孩子不断施压：一天24小时，9小时在学校，回到家后也不能放松，吃过晚饭就是写作业，作业少点的要到8点，慢点写到12点也不在少数。“寓教于乐、从玩中学”的道理大家都懂，但是真的面对自己孩子，还是要“从学中学”，于是孩子会被学业压得喘不过气。如果家长对成绩要求很高，那么孩子很可能承受不了而做出让人后悔的行为。

2.孩子开始讨厌学习

众所周知，强压之下必有反弹。孩子本身学习压力就很大，如果家长还总是成绩上施压，不关心他们的努力，那么就会让孩子一直处于焦虑、紧张的状态，家长的督促也会变成孩子讨厌学习的催化剂。慢慢的孩子就会变得不爱学习、对学校产生恐惧，更甚者会关系决裂。记得以前有个朋友是启东中学，成绩优异考上大学后就天天上网、旷课，问他为什么，他说以前学够了现在啥都不想学，最后大三没念完就被学校劝退了。

3.逐渐惧怕考试

有的孩子平常学习成绩很好，但一考试就非常焦虑、紧张，结果在考卷上错漏百出。而如果家长恰好也是一遇低分就生气，那么将会给孩子带来巨大的心理压力，在这种压力下，他们会越发惧怕考试，一到考试就会更加紧张并且最终产生厌倦心理。而且在面对家长的时候，因为担心被责骂、惩罚，孩子也会主动疏远，即便是有什么事情也不会和家长分享。

我不认为学习是无用的，但是也不觉得分数就是一切。所以家长们应该少关注最后的分数，多去了解孩子的学习的过程，并且适当地给予鼓励和支持，这样他们才能对学习产生兴趣，亲子关系也会越发和睦。

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