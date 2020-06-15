给娃开空调的正确方式，快来pick~

气温一天天升高，很多家庭都会选择开空调降温。但对于有小宝宝的家庭来说，就比较头疼，因为担心孩子身体受不了空调。其实，小孩子也是可以吹空调的，不过在开空调时需要注意下以下几点：

宝宝可以吹空调

夏季，气温高，宝宝好动，新陈代谢也比较快，易出汗，如果不开，很容易长痱子。因此夏季给宝宝开空调，宝宝也会觉得舒服很多。

夏季开空调的注意事项

1.使用空调前先清洗

空调长时间不用会堆积不少灰尘以及细菌，如果不清洗就直接使用，里面的灰尘细菌就容易被人体所吸入，引发呼吸道感染。因此，在使用空调前，先彻底清洗一番，尤其是空调面板和过滤网。条件允许，还可以使用专业空调消毒剂进行消毒。

2.不要对着宝宝吹

空调风口不要对着宝宝吹，以免引发宝宝不适。空调风口向上或是直接给空调加上挡风板，以避免风吹到宝宝。

3.定时开窗换气

大部分人会将门窗关闭后再打开空调，这种做法是不可取的，要知道空调里面含有的污染物会在密闭的环境中堆积，室内二氧化碳浓度上升，就会让宝宝生病。

因此，先打开空调，等到空调里面的污染物稀释后再关关窗。空调打开一段时间后，应及时通风换气。时间段最好是在早上9-11点，下午1-4点，或是晚上7-10点。

4.用蚕丝被

相比普通棉被，蚕丝被更舒适，更容易吸汗，对皮肤危害性也更小，可以让宝宝避免长痱子，也会更加舒适。

家长可以用手摸摸宝宝颈部，如果没有出汗，说明室温是ok的。夏季，开空调对宝宝来说是必要的，只要温度控制在合适范围（26-28度），就不会生病。

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