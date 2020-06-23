宝宝戒奶瓶宜早不宜迟，到这个月龄就要用水杯！

生活中，我们常常能看到，有的小朋友两三岁了还在用奶瓶喝水，甚至有的上幼儿园的小朋友也沉迷于用奶瓶喝奶喝水，不知道这些家长是怎么想的，是图省事呢还是图省钱呢？

美国儿科学会建议，孩子一岁后就不宜用奶瓶，1岁半后应完全戒掉奶瓶。可以说，给宝宝戒奶瓶宜早不宜迟，接下来就让我们深入来说说这个问题！

♦ 宝宝戒奶瓶，对生长发育有益

原因有三：

1.放任宝宝用奶瓶，长此以往，会使他对奶瓶产生越来越强的依赖心理，以后想戒掉奶瓶就更不容易了！

2.科学研究已经证实，宝宝长时间使用奶瓶，会导致喝奶量过多以及缺铁，不仅容易超重，还容易缺铁。

3.除了会增加龋齿的风险外，还有可能导致牙齿咬合不齐。

♦ 宝宝六个月后可用水杯喝水

宝宝从奶瓶过渡到水杯的最佳时间是六个月后，但宝宝学会用水杯喝水需要一个适应过程，不可太心急。建议要根据宝宝的成长需求，购买不同功能和款式学饮杯帮助他完成从奶瓶到水杯的过渡。

6个月左右的宝宝只要具备以下能力，大家就可以让宝宝接触水杯了：

独坐能力：宝宝可以自己坐好，不会出现“一喝就倒”的情况。

抓握能力：宝宝可以抓住水杯的杯把。这个时候的宝宝的抓握能力不强，很难抓稳水杯。

咀嚼能力：宝宝的嘴巴、舌头和牙齿能进行简单的配合。

4-6个月：鸭嘴杯

鸭嘴杯是奶瓶和吸管杯之间过渡的学饮杯，适合给4-6个月及以上的宝宝练习喝水。

鸭嘴杯吸口较宽，可以稳定宝宝的上下颚。宝宝喝水时，只需将鸭嘴杯稍微倾斜，就可以轻松地喝到杯中的水。一般来说，鸭嘴杯都会有双手柄设计，宝宝抓握起来也很方便。

9个月以上：吸管杯

吸管杯吸口较窄，宝宝9个月以上时就可以使用了。

宝宝用吸管杯喝水，得用手抓紧杯子，用嘴使劲去吸，这可以帮助他锻炼口腔和嘴唇的自我控制力。

12个月以上：水杯

一般而言，宝宝一岁时就可以让他练习用婴儿水杯喝水了。

刚开始，最好给他用双耳式水杯，也就是杯子两侧有手柄的水杯，这样宝宝抓握起来很方便。

如果宝宝对大人的水杯很有兴趣，也可以让他使用小号的普通水杯喝水。

♦ 小贴士

在戒奶瓶期间，宝宝可能会有所反复，抗拒，甚至拒绝喝奶，心情会很差，大家对此要充分理解，并及时做好安抚工作。这个阶段可以借助一款优质的安抚奶嘴，注意经常消毒，陪他度过这段时间。

此外，对宝宝而言，最好的学习方式就是模仿大人。因此，大家要积极调动宝宝的好奇心，让他通过模仿学会用水杯饮水。大家可以在宝宝面前示范如何用水杯喝水：先将水杯拿起来靠近嘴边，接着将水杯稍微倾斜喝水，喝完水后做出很开心的样子。

示范结束后大家顺势在宝宝的水杯里倒点水，鼓励宝宝模仿自己喝水的动作。当宝宝成功喝到水后要及时鼓励，增强宝宝自信心。

大家还可以多买几款鸭嘴杯、吸管杯和婴儿水杯，也许宝宝会特别中意其中一款，很快就学会了呢~

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