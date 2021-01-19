90%的女人当妈后都有这种病，是你吗？

只要当了妈，几乎都逃不过一个毛病——妈妈手！

由于长期抱娃，很多妈妈患上了“妈妈手”，手腕上总是贴着各种膏药，苦不堪言，我们这就来给大家分享几个缓解妙招，快来pick~

♥ 了解“妈妈手”

“妈妈手”背后充满着心酸和无奈，这里说的“妈妈手”，指的是手腕部腱鞘炎。腱鞘炎发作时，转动手腕、握拳、抓取物品会感到拇指根部到手腕处的剧烈疼痛，甚至无法抱宝宝或提拿重物。

妈妈容易患腱鞘炎，主要原因就是经常抱宝宝。妈妈长时间抱宝宝，手腕部的肌腱和腱鞘经常发生摩擦、劳损、压力上升，就有可能发生炎症。尤其是正在产褥期的妈妈，最容易患上“妈妈手”。

妈妈患上腱鞘炎后，会出现以下这些典型症状：

（1）一般来说，刚开始症状轻微，做家务和抱娃后症状加重。

（2）关节不能自由活动，难以提物品。

（3）疼痛有可能蔓延到近端的下臂上。

（4）出现痛性结节。

（5）拇指一侧变得肿胀或红肿，疼痛，并且慢慢变重。一般晨起时，痛感较剧烈。

（6）桡骨茎突表面或远端有局限性压痛。

判断自己有没有得“妈妈手”，方法很简单，只需用其他四根手指压住拇指，手腕向手指方向弯曲。如果感到明显疼痛，就是得了“妈妈手”。

♥ 得了“妈妈手”怎么办

得了腱鞘炎，最重要的就是要多休息。在保持拇指休息放松的同时，再使用以下方法可以让自己尽早康复。

1.热敷

腱鞘炎是一种慢性炎症，通过红外线照射、按摩、热敷等方式可以改善新陈代谢，帮助血液循环，消除红肿缓解疼痛。

2.锻炼

适量的运动是一种功能锻炼，不但能保持肌肉运动，还能减轻关节软组织粘连。大家可以适当活动活动腕关节，比如360°转动手腕。请注意，转动手腕时动作要轻柔些，不要用力过猛。

3.用药

病情需要时，可以涂抹西乐葆、布洛芬等非甾体类抗炎药来缓解疼痛，改善炎症反应。如果经过休息后，疼痛不见好转，建议及时去医院就诊，以免延误病情。

4.戴夹板

如果经常要用患病手的手腕和拇指，可以佩戴拇指穗形夹板，将腕关节和拇指指间关节固定住，让拇短伸肌腱和拇长展肌腱得到放松和休息。

5.减少干活、抱娃、玩手机

得了腱鞘炎后，应少做家务，少抱娃，特别是少用不舒服的那只手。

让宝宝在地板上爬一爬吧，不但可以提升身体协调性、锻炼肌肉力量，还能减少妈妈劳累。

如果宝宝一定要妈妈抱，要以没有症状的那只手为主，患病的那只手肘部用力作为辅助。

家务活能少做尽量少做，找其他人代劳。如果没人协助自己带娃，家里乱一点也没有多大关系，保重身体最重要。

另外，患病期间要少玩手机。滑动屏幕这个动作会加重受损的肌腱疼痛，而且会影响康复。

♥ 做到这几点，能预防“妈妈手”

1.坐月子时避免着凉

坐月子时手部着凉是引发腱鞘炎的病因之一，寒冷的刺激会让腱鞘炎“趁虚而入”。大家一定要做好手部的保暖工作。

2.避免劳累过度

妈妈坐月子时经常需要给娃换纸尿裤、喂奶，手肘和手腕长时间处于紧张状态，韧带仍旧保持松弛，这样就很很容易得“妈妈手”。

大家在照顾宝宝时，如果感到手肘和手腕酸疼，应停下来休息一会儿。

3.不要保持同一姿势

要经常活动手肘和手腕。长时间用同一姿势照顾孩子，会使胳膊一直处于僵硬紧绷状态，很容易患上腱鞘炎。适当运动一下，可以让手肘、手腕、手臂得到休息。

4.经常变换喂奶姿势

抱着宝宝给他喂奶时，如果让手保持一个不舒服的姿势，时间一长就容易患上腱鞘炎。因此，大家在给宝宝喂奶时，一定要经常变换喂奶姿势，让手臂承担宝宝的重量而不是手。

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