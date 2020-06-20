来认识恢复力，可以让你远离产后抑郁

恢复力被理解为帮助个人有效应对逆境、保护自己免受压力对健康的负面影响的一种能力，正日益受到研究人员的关注。然而，在孕期这样一个敏感的生命时期，它仍然没有得到充分的研究。

首次分析了孕期恢复力的保护作用

先前的研究发现，孕期是一个关键时期，在这期间暴露在压力下会对母婴健康产生负面影响。压力与一系列不良后果有关，包括早产或产后抑郁症。

来自格拉纳达大学(UGR)的研究人员首次分析了孕期恢复力的保护作用。他们研究了这位母亲的心理状态，并测量了她头发中的皮质醇水平，这是一种新的方法，可以客观地分析该妇女最近几个月分泌的皮质醇(一种应激激素)的量。

针对151位孕妇展开研究

在这项研究中，151名孕妇在妊娠晚期和分娩后，根据与妊娠压力和头发皮质醇浓度有关的心理变量进行评估。

当比较高恢复力水平的孕妇和低恢复力水平的孕妇时，研究人员发现，恢复力越强的受试者认为自己压力越小，与怀孕相关的担忧就越少，总体上心理幸福感也越高。分娩后，她们也表现出较少的产后抑郁症状。皮质醇激素测试显示，更有恢复力的孕妇体内的应激激素水平也较低。

恢复力能降低怀孕期间压力的负面影响

基于这些结果，研究人员得出结论，无论是心理上还是生理上，恢复力能降低压力的负面影响，这一作用可能发生在怀孕期间和宝宝出生后。

值得注意的是，由于这些是第一次关于恢复力在怀孕中的保护作用的数据，这一结果引发了人们对恢复力在婴儿健康中的潜在保护作用的质疑。这就需要对这一现象进行进一步的研究。还需要研究旨在为孕妇提供压力管理技能的培训方案的有效性，以帮助改善孕妇和婴儿的健康。

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