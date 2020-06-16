小家伙过敏or感冒？教你判断

如果孩子耳朵发痒，喉咙沙哑，就要考虑是不是过敏和普通感冒。那么如何区分这两种疾病呢，我们具体来看看：

1.过敏性鼻炎

也叫花粉热。当免疫系统对通常不会有害的环境中的某些事物做出反应时，就会出现过敏症状。过敏原包括：花粉，宠物皮屑，尘螨，烟、香水等其他刺激物。

除了导致耳朵和喉咙发痒外，过敏性鼻炎还会引起以下症状：流鼻涕、眼睛，嘴巴或皮肤发痒，眼睛肿胀、打喷嚏、咳嗽、鼻塞、疲劳。

2.食物过敏

估计有4%-6%的儿童和1%-3%的成年人有食物过敏。像季节性过敏一样，当免疫系统暴露于过敏原(如花鸡蛋或其他食物)时会出现过敏现象，就会出现食物过敏。

食物过敏症状从轻微到严重。常见的食物过敏症状包括：胃痉挛、呕吐、腹泻、麻疹。如果情况严重，可能出现以下症状：呼吸急促、喘息、口腔肿胀、吞咽困难、头晕、喉咙紧绷、心跳加速等症状，甚至危及生命。

3.药物过敏

许多药物都会引起副作用，但只有约5%到10%的药物反应才是真正的过敏症。就像其他类型的过敏症一样，当免疫系统以与细菌相同的方式对药物作出反应时，会发生药物过敏。大多数过敏反应发生在服药后数小时或数天内。

药物过敏的症状包括：皮疹、麻疹、瘙痒、呼吸困难、喘息、肿胀。严重的药物过敏可引起过敏反应，症状如下：脸部或喉咙肿胀、喘息、头晕、休克。

4.普通感冒

感冒是最常见的疾病之一。大多数成年人每年打被纠缠两三次。许多不同的病毒可引起感冒。当感染者咳嗽或打喷嚏含有病毒的飞沫进入空气时，病毒就会传播。

感冒并不严重，但可能很烦人。通常会在几天内出现以下症状：流鼻涕、咳嗽、打喷嚏、咽喉痛、身体酸痛、头痛。

紧急情况

如果孩子的症状持续超过10天或随着时间的推移而恶化，请立即就医，并立即就这些更严重的症状寻求医疗帮助：呼吸急促、喘息、麻疹、头痛或喉咙痛严重、脸部肿胀、吞咽困难。

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