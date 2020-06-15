宝宝晚上睡不好，这些原因常被忽略

有的宝宝晚上睡不好，总是哭闹不止，这不仅影响到睡眠质量，而且对成长发育不利。那么遇到这种情况该怎么办呢？

宝宝晚上睡不好的原因

宝宝睡眠分深度与浅度两种。浅睡眠促进脑部发育，深度睡眠促进体格发育。

宝宝晚上睡不好家长首先应判断是不是身体不舒服，比如呼吸系统、消化系统疾病。如果是，应立即带宝宝去医院就诊。如果只是生理原因，比如室内温度过高过低、纸尿裤需更换，家长应及时采取相应解决措施，帮助他们晚上更好地入睡。

此外，需要注意的是，小宝宝睡不好往往是因为神经系统尚未发育完全，稍有刺激就会引起神经系统兴奋。宝宝自然惊醒，这是正常的，随着系统发育的完善，这种现象也会逐渐消失。

宝宝晚上睡不好怎么办

1.创造好的睡眠环境

给宝宝创造好的睡眠环境。宝宝睡觉时，室内温度应控制在22-24度左右，保持室内空气流通，不要给宝宝盖得太厚，室内光线不要太强。

2.调整宝宝生物钟

白天睡得时间过长，晚上自然睡不着。因此，家长要控制好宝宝白天睡眠时间，不要让宝宝睡的时间太长，时间控制在2-3小时左右。

3.宝宝哭闹时，不要立即抱起宝宝

宝宝一哭闹，家长会立马抱起他安抚，殊不知这只会让宝宝形成条件反射，不想睡觉就哭闹。因此，宝宝晚上睡觉哭闹时，家长不要立马抱起宝宝，可以先轻轻拍一下宝宝的背，安抚宝宝。如果宝宝还是哭闹不止，再抱起宝宝也不迟。

宝宝晚上哭闹，家长要分清原因，才能有效解决问题。

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