网红蹦床再出事，女研究生瘫了！你还敢让娃体验吗？

近几年，一些惊险刺激的网红游乐项目异常火爆，吸引了一波又一波年轻人玩耍，其中不乏孩子，但危险隐藏其中。

最近，有发生了一个惨剧。一名大好年华的女研究生玩了“人体炸弹”的蹦床项目后竟“完全性截瘫”。

琪琪是医学研究生，当日和男友、表哥一起来到徐州的一家蹦床馆玩。

“人体炸弹”这个项目大家即便没玩过，也应该在各类视频平台上看过。

一个人躺在蹦床上，同行人或工作人员在高处用力蹦产生弹力，将其弹到海洋球中。

然而，琪琪被弹起落地时，身体呈侧u形翻转，头朝下扎进了海洋球中。

据她所述“我感觉落地的时候，背部好像被什么很硬的东西，给硌了一样，当时停下来之后全身发麻，发现控制不了，当时我就在海洋球池待了一会。”

琪琪听从工作人员的话原地缓了缓，但不见好转，男友和表哥便将她从池中抬出，但可惜搬运动作不对。

最终，琪琪被诊断为“完全性截瘫”。据悉，她的伤势很重，虽然手术很顺利，但后期康复治疗阶段会很漫长，费用也不好估量。

对于一个普通家庭来说，这起意外简直是灭顶之灾。

然而，现实情况是蹦床引发的伤害事故，已经不是第一次发生了。

去年，杭州的连先生一家三口时隔一周再次去当地的蹦床公园玩。在体验信任背摔台时，他起跳—空翻—落下后直接掉到池底，整个人埋在海绵池里。

“后腰一震，眼前一黑，一时动不了，冷汗直冒，牙口也痛，门牙崩坏了两颗。”这次的体验结果是摔成腰椎骨折，卧床了三个月。

福州的一名8岁女童原本玩蹦床好好的，但突发意外，一次跳跃后陷入昏迷，坠落在蹦床垫上。

女童父亲见状，立即送其就医。当晚，女童就被下了病危通知书。经诊断，女童可能是因为在蹦床上剧烈跳跃，导致脊椎错位，脊椎受损，日后下半身瘫痪的几率很大。

小小年纪未来很可能与轮椅为伴，太让人痛心了!

蹦床有多危险？要知道，即便是专业人士也不敢乱来。“蹦床公主”何雯娜大家应该都认识。她曾坦言，自己的确热爱蹦床，但是对动作很恐惧，因为比较容易受伤。

扭伤、拉伤、挫伤、擦伤、撞伤和其他软组织损伤最常见。年幼的孩子呢，更容易骨折。如果做了空翻、垂直下落和翻跟斗等高难度动作更危险，容易使颈椎和头部受伤。一旦头颈部受伤，严重可致永久性瘫痪或死亡。即使儿童在有成年人监督的情况下，运动员在教练指导下玩蹦床也容易出现伤害事故。

美国儿科学提醒公众，蹦床是专为体育运动员设计的一种训练器械，未接受过专业培训的人不宜从事这项运动。

除了各种蹦床，还有一些等网红项目也存在不小的安全隐患。

石家庄胡女士在蹦床工厂体验了一个攀岩项目。当时，没有教练在场指导，没有安全意识的她直接从攀岩墙上跳到下面的海绵池里。

“咯噔”一声后，胡女士就动不了了。之后，被诊断胸椎十二骨折。

这是脊柱开刀钉入了四颗钉子后的伤口。

福州的小原在玩网红项目“蜘蛛墙蹦床”时受伤了。由于商家提供的魔术衣卡裆，再加上墙壁和衣服的粘力不够，小原往上一跳没能使自己黏到魔术墙上，而是踉跄着掉了下来。

当时，她感觉下体一阵痛，就以后才知外阴划伤2厘米。

事实上，很多网红场馆都存在一定的安全隐患，比如无安全警示、教练无资质、项目本身危险系数高，甚至未具备营养资格等。

一旦出事，伤亡再所难免，想必没有一个家庭能接受这样的后果。

当然了，还有有不少正规的游乐场所，可以给大家提供相关安全保障。作为消费者的我们，尤其是带孩子玩耍的家长们，在决定去玩之前一定要谨慎做好功课，确定场馆正规、设施安全等，如果发现有隐患的地方千万别冒险。如果发现有场馆确实存在问题，请勇敢举报或曝光，以免无辜的人受到伤害。

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