女人，该给子宫洗洗澡了？你这是被洗脑了吧

“我爱洗澡皮肤好好，哦哦哦哦哦……”天气越来越热，咱们身体的清洁卫生更要做好。但是，给子宫洗澡就太可笑了吧。

讲真，第一次看到有说【给子宫洗澡】简直不敢相信自己的眼睛！万万没想到，在某些人的宣传中，咱们的子宫竟那么脏，都需要洗洗了？！Emmm，然后不少人还信了！

身体要不要排毒？

显然，这次的【给子宫洗澡】也隶属于近几年红火的排毒产业，但我们身体真的需要排毒吗?我们首先来讲讲这个问题。

事实上，我们人体可没某些人想的那么脆弱，对于所谓的毒素有自己的方法处理。皮肤、呼吸和消化系统构建了坚固的“城墙”，可以阻拦有毒有害物质进入人体。即便这些东东攻入，免疫系统也能把它们干掉。至于那些人体代谢的废物，别忘了还有肝脏和肾脏。它们可不是吃干饭的，会进行过滤。

也就是说，在正常情况下(没有生大病)，人体自身的各大系统完全可以搞定防毒、解毒、排毒这一过程，大家没必要担心。

而出汗、呼气、排便、血液循环这些并不能达到【排毒】的效果。如果已经存在健康问题，那就去医院遵医嘱治疗。若是听信不良商家的宣传，使用其所兜售的排毒产品，耽误治疗不说，还会增加肝肾负担，影响身体代谢，甚至造成中毒！而这种损伤是无法逆转的！

所以，你还信“清宿便，排肠毒”“果汁断食”等等那一套吗？！

有必要给子宫洗澡吗？

接下来再来说说，被盯上的子宫。来看看这些人所说的【子宫垃圾】：

①生儿育女的垃圾–羊水垃圾、恶露垃圾?

羊水指的是充满于羊膜腔内的液体，这个大家应该都知道。整个孕期，胎宝宝在这里吃喝拉撒、生长发育。等到时机一到，胎膜破裂，羊水流出(破水)，羊水流干净就“功成身退”啦~

恶露呢，是分娩后随子宫蜕膜脱落，含有血液、坏死蜕膜等组织的东东，说它是垃圾确实是。但通常产后就经阴道排出体外了，持续4-6周就排干净了。如果没排净，出现淋漓不净，可能是因为子宫收缩不良、部分胎盘残留等问题导致，这是一种疾病需要接受治疗，比如加强宫缩，甚至清宫。

②夫妻生活垃圾?

这一点让人很费解，爱爱时产生的不就是男女分泌的体液么？只要人是健康的，没有传播疾病，体液就没问题啊~即便吃进肚，也没事。

还有什么呢？也就小蝌蚪了。它们的使命是制造生命，成了就成人，不成就在阴道-子宫-输卵管的通道中消失了。失败了就说人家是垃圾，过分了吧?

③每个月内膜没脱落干净的垃圾?

在很多人看来，每月来一次的月经是在排毒。事实并非如此。

子宫内膜周期性脱落、出血就是月经。除了血液，月经里还有宫内膜碎片、炎性细胞、宫颈黏液及脱落的阴道上皮细胞，反正没毒。所以，也没有必要花银子【排毒】。

如果月经量多，淋漓不净，这是病了。这个时候，要做的事是去看医生，找到病因接受治疗。

④内源体外源体新陈代谢的垃圾?

这就更扯了！呼出的CO2、流的汗、产生的大小便不就是新陈代谢的垃圾。只要人活着，时刻就在进行新陈代谢这一生理活动。人体自身就搞定了，哪里需要依靠外物来清理。

所以，子宫根本不需要洗澡，也就是排毒。

现在，大家搞清楚了吧?我们的身体根本就没必要排毒。不断唆使你【排毒】【清垃圾】的那些人才有毒，需要尽快排掉、清理！

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