警惕！这种病进入高发期，大人可能是传染源

最近，你家娃有没有去幼儿园呢？除了新冠肺炎，手足口病正处于高发期。这是儿童常见传染病，但大人有时候也会中招，只不过可能成为隐性感染者（虽不发病但会传染给他人）。作为家长，大家可要守护好孩子们的健康。

国家卫健委新冠防控高级别专家组成员、中国疾控中心流行病学首席科学家曾光教授曾表示：手足口病传播系数是新冠病毒的3倍，大家可要注意!

这是一种由多种肠道病毒(常见肠道病毒71型和柯萨奇病毒A组16型)引起的儿童急性传染病，是幼儿园常见肠道传染病，而夏秋季月正是该病的高发期！

△ 传播途径

主要通过消化道、呼吸道、接触患者(或隐性感染者)进行传播。

注意，患儿鼻涕、口水、手掌、口唇的疱疹液、排泄物，以及被污染的毛巾、玩具、奶瓶、餐具等物品都可传播病毒。而患儿发高烧、出皮疹时候传染性最强。

△ 发病人群

5岁以下儿童最容易中招，因为他们抵抗力较低。而重症和死亡病例常发生在3岁以下幼儿。上文提到致病的肠道病毒多种，可致同一儿童因为感染不同病毒而多次发病。也就是说，患了一种类型的手足口病并不能获得全面的抵抗力，仍可能感染其他类型的手足口病。

相比儿童，大人抵抗力较强，一般很少发病，但可传染给儿童。

△ 表现症状

通常，绝对多数患儿症状比较轻，口、手、足等处出现斑丘疹、疱疹等，可能没有不适的感觉，或伴有发热、咳嗽、流涕、食欲不振等情况。

需要注意的是，手足口病早期症状和流感类似，容易被忽视。不过2者真正典型症状不一样，手足口病会出现手、足等部位皮疹，流感没有此症状。

此症是自限性疾病，7天左右无需进行专门的抗病毒治疗皆可自行痊愈。但是少数重症患儿可能出现脑炎等中枢症状，水肿、出血、心肺功能衰竭等严重问题，甚至可引起死亡。所以，大家还是引起重视。

Tip：警惕重症病例

* 持续高热

腋温>39℃，常规退热效果不佳，或高热持续>48h；

* 神经系统异常

有精神不振、呕吐、头痛、烦躁不安、肢体抖动、颈项强直等症状；

* 呼吸异常

呼吸增快、减慢或节律改变，比如体温正常安静状态下；

2月龄以内>60次/分钟

2—12月龄>50次/分钟

1—5岁>40次/分钟

5岁以上>30次/分钟视为呼吸增快；

* 循环功能障碍

有冷汗、四肢发凉、皮肤花纹等症状；

* 外周血白细胞计数

显著增加，除外其他感染因素；

* 血糖

应激性显著增高。

以上内容参考《手足口病诊疗指南(2010年版)》

△ 防治

目前，此传染病并无特效药，如果是轻症无需药物治疗，通常要清淡饮食，多饮水，帮患儿度过感染期。如果是重症，须住院对症治疗。

想要让孩子远离手足口病，最有效的应对措施就是做好预防工作。

☛ 打疫苗：现在我们只有EV71疫苗，保护率可达95%，适龄儿童接种可有效预防EV71病毒引起的手足口病，但这个疫苗对其它病毒引起的手足口病无交叉保护。

☛ 勤洗手：培养孩子养成饭前便后洗手的好习惯；家长接触孩子，处理粪便、呕吐物后都要及时洗手。

☛ 勤通风：每天开窗通风2—3次，每次≮半小时。

☛ 勤消毒：孩子的餐具、奶瓶、奶嘴、玩具和其它物品及时清洗，定期消毒。

☛ 保持社交距离：高发季少带孩子去人群集中的地方，避免与患儿亲密接触，包括亲吻、拉手、喂食、拥抱等，大人也应避免和患儿有类似接触。

这里提醒大家，如果孩子患了手足口病别送去幼儿园了，应自觉隔离至康复后一周。

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