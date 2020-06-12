明星离婚非得公开撕逼？贾乃亮李小璐这个举动叫人点赞！

父母离婚，绝对是孩子此生看到最狗血的剧情，也是他们心中最痛苦的回忆。

说起娱乐圈的狗血婚姻，那可是满满一大箩筐。而因为离婚闹得不可开交的夫妻，更是一抓一大把。

黄奕VS黄毅清

要说明星夫妻离婚，撕逼撕得最难看的一对，非黄奕和黄毅清莫属了。

离婚之后，为了争夺孩子的抚养权，两个人的骂战好几年没有停歇。直到2019年，黄毅清因发布不实言论被正式逮捕，这场旷日持久的“离婚撕逼大戏”才落幕 。

刚离婚的时候，为了夺得女儿铛铛的抚养权，黄毅清除了爆黑料挑起骂战之外，还隔三差五就在网上树立“慈父”形象。

还清楚地记得2017年的夏天，他直播带女儿游玩迪士尼的事情。当时孩子在40度高温下都快虚脱了，可他却全然不顾……

潘粤明VS董洁

潘粤明和董洁的婚姻，貌似只能用“唏嘘”|一词来形容了，真是离奇到极点。

本来是被公认的金童玉女，谁知女方工作室突发离婚声明，指责潘粤明家暴，出轨，酗酒，嗜赌如命。只是万万没想到，最后居然是董洁婚内出轨丑男王大治。

最最坑爹的是，两人离婚这么多年，潘粤明想要看一眼儿子顶顶，从来都不是一件容易的事情。

据报道，潘粤明居然已经有八年没见到自己的孩子，每年只能网上隔空给孩子送生日祝福，让人看了实在心酸……

王宝强VS马蓉

在王宝强和马蓉这场离婚中，王宝强可谓是猝不及防，先发制人。

2016年8月，王宝强深夜一纸离婚声明，直指妻子马蓉和经纪人宋哲出轨。由此一来，一场撕逼大战也拉开了序幕。

除了财产纠纷之外，自然还有两个孩子的抚养权问题。虽然马蓉不断地反扑，但最后也只获得女儿的抚养权。不过离婚四年之后，两个孩子的生活方式却是天差地别。

宝强在工作之余，经常陪着儿子写作业。而马蓉则拿“性感”来博眼球，甚至带着女儿做起了网红直播，好像从来没关注过学习这件事……

看到这两个孩子的巨大差别，不少网友都唏嘘不已，甚至有人直言：”恐怕再过十年，这两个孩子除了血缘关系之外，就再也没有任何相似之处了。”

多么让人心酸的评论！！！

当然，娱乐圈离婚撕逼的夫妻还有很多很多，比如何洁和赫子铭，张雨绮和袁巴元，汪峰和葛荟婕……

相爱时有多美好，决裂时就有多残酷。

这些明星夫妻为了自己的名和利，在离婚时都把对方撕得体无完肤。虽然保住了名誉和财产，可有谁真正在乎过孩子的感受？

贾乃亮VS李小璐

不过，相对于离婚后“互相残杀”的明星夫妻来说，贾乃亮和李小璐为了孩子能健康成长，反而更像一股清流。

六一儿童节当天，有媒体拍到李小璐和贾乃亮一起陪甜馨过节日，两个人就像经年老友，当着孩子的面愉快的聊天。

从照片上来看，俩人的精神状态都不错。虽然是面对面聊天，但神情动作都十分自然，仿佛没有任何隔阂。

而聊天之余，贾乃亮也抱着甜馨玩了好久，并且一起做游戏，父女俩笑得非常开心。

本以为六一那天见面，只是跟孩子过个节日而已。没想到在不到一周的时间里，贾乃亮又被拍到与李小璐母女见面。

只不过这次是贾乃亮送甜馨回家，李小璐出来迎接。甜馨看到妈妈出来之后，欢快地奔了过去。当然，贾乃亮也没有立即离开，而是跟李小璐又聊了一会，好似在沟通今天甜馨的表现情况。

讲真，在娱乐圈中经历婚内出轨，而离婚时没有互撕的夫妻，好像真的只有贾乃亮和李小璐这一对了。

当时李小璐“夜宿门”发生之后，面对万千网友的调侃和指责，贾乃亮的一篇微博长文更是展现了一个男人的风度。

虽然文章里没有说到李小璐是否出轨，但字里行间满是自责。可即使在如此糟糕的情绪下，贾乃亮依然顾全大局，没有说李小璐半个“不”字，反而是对家人无尽的愧疚。尤其是排在第一位的甜馨，更是满满的心疼……

甜馨是不幸的，但甜馨又是幸运的。

不幸的是，作为明星的子女，要在小小年纪承受不该有的舆论压力；幸运的是，父母并没有因为离婚，而减少对她的爱。

其实不管是明星夫妻，还是普通的父母，每一段婚姻的结束，几乎都经历从头吵到尾，把所有的感情都耗完，然后再埋下深深地仇恨。

诚然，以离婚方式来告别一段死亡的感情，的确无可厚非。但无可否认的是，一个家庭的支离破碎，也的确给孩子造成巨大的伤害。

希望那些正经历感情不合的父母，不管夫妻关系再怎么剑拔弩张，也要在孩子面前保持体面。毕竟离婚时撕逼的那些痕迹，都会深深地藏在孩子的成长中，有些人甚至需要一生的时间来消化。

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