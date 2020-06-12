家有萌宝，如何和蚊子斗智斗勇？

夏天来了，妈妈们都想要给宝宝一个安静、舒适的睡眠环境，因此防蚊驱蚊便成了每一位妈妈必备技能。那么到底该怎样驱蚊？

为什么宝宝总是被蚊虫叮咬

相信很多妈妈都发现，夏季的时候宝宝总是受蚊虫喜欢，每次蚊虫经过之处都会留下好多小疙瘩，看着着实让人心疼。其实，这主要是因为代谢旺盛的人，比较受蚊虫亲睐。而宝宝因为年纪小他们的代谢比成人要厉害，这样就导致了孩子在夏季的时候经常被蚊虫给叮咬。

植物驱蚊法靠谱吗

夏天到了，蚊虫也越来越猖獗，很多孩子都被蚊虫叮咬。但市面上的驱蚊产品又太多，真心不知道该选哪一种？有的家长听说植物驱蚊的效果是比较好。其实妈妈们可能不知道，这些网红植物如薄荷、除虫菊、夜来香等，威力并不大。妈妈们不如为宝宝挂个蚊帐，驱蚊更有效。此外，还要给宝宝勤洗澡，勤换衣服，减少蚊虫叮咬！

如何避免宝宝被蚊虫叮咬

妈妈们应该怎样做呢？首先，注意家庭卫生的清洁，室内一定要多注意清洁，不留卫生死角；白天要多开窗通风，但是不要打开纱窗，以防蚊虫飞进来；在宝宝睡觉的时候，家长最好挂上透气的蚊帐。外出的时候驱蚊用品一定要记得带，同时还要避免让孩子在草丛里走动。

除此以外，妈妈们也可以使用一些安全的电蚊香片或电蚊香液来驱蚊，但使用过程中一定要注意选择合格的产品。因为有些东西所带的刺激气味对宝宝身体危害并不小，所以在购买驱蚊产品时要挑选无味无尘，无刺激性气味的电蚊液。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)