小村庄10年来首次诞生男丁，曾因女子消防队扬名

据英国《每日邮报》报道，波兰有一个网红小村庄，这个村庄因在去年派出一支效仿“娘子军”参加比赛而闻名。这支消防队没有男性队员的原因，是根本找不到适龄男性加入。据了解，这个村庄近十年都没有男婴出生。令人高兴的是，就在五月初，这个小村庄终于迎来了第一个男宝宝。

小村庄10年来首迎男丁，县长表示重奖

据了解，这个村庄位于波兰南部靠近捷克边境，5月2日，该村庄一名女子产下一名男宝宝，取名为巴特克。而在此之前，当地已连续诞生了13个女宝宝。巴特克的诞生，让这个只有300人的小村庄兴奋不已。

该村庄所属县的县长非常高兴地对媒体表示：“这是一个好消息，尤其是在新冠疫情爆发的时刻。每一个孩子的诞生都是与众不同的，但这一次给我们所有人都带来了希望。”

县长还表示，他会兑现之前许下的承诺，给孩子父母丰厚的奖励。据悉，县长本人有两个孩子，都是女儿。2019年8月，他许诺将重奖为村庄生下男宝的夫妻，并以男婴的名字命名一条街道和一棵橡树。

男婴出生创造两个奇迹，父母即将被媒体轰炸

男婴巴特克的妈妈名叫安娜·米勒克，她对媒体透露，儿子的出生创造了两个奇迹，一是自己分娩前做了一台手术，救回了一名，手术后还能成功生下孩子；二是孩子是他们村10年来出生的第一个男宝宝。

米勒克的老公托马兹·戈拉兹是当地消防队长，此前他们夫妻已经生了两个女儿。戈拉兹表示，一个多月前，他们村曾有一名女婴出生，是当地出生的第13个女宝。他希望妻子能生一个儿子，如今梦想成真。

夫妻俩表示，他们已经做好接受媒体采访的准备。村庄所在镇和当地企业已经表示，将给予这对“英雄夫妻”奖励。

波兰男婴多于女婴，此村庄是个谜

其实，根据数据统计，波兰的新生儿中，男婴要比女婴多。2017年，波兰有20.7万男婴出生，而女婴的出生人数仅是19.6万人。至于这个村庄为何很少有男婴出生，到现在都是个迷。

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