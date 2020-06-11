搞笑艺人娶到日本最美国民女神，居然还出轨多名女性玩不伦？！

提到日本国民女神，模特兼演员的佐佐木希是一个绕不开的名字。曾经连续五年被选入“全球100张最美面孔”并位列日本第一的她，是当之无愧的美貌代言人。

不仅在日本人气居高不下，佐佐木希也被誉为美国人最喜欢的日本第一纯情美少女，在中国也有相当的人气。

但就是这样美貌的日本最美国民女神，竟然在6月10日被曝丈夫出轨！

事件一出，迅速占领热搜，那么这是怎么一回事呢？

3年前，29岁的佐佐木希嫁给了44岁搞笑艺人渡部建，在相恋三年后迈入了婚姻的殿堂，两人晒出的甜蜜合影也让无数粉丝从哀嚎变为献上祝福。

能够娶到最美国民女神的渡部建，是一位以谐星身份主持节目的搞笑艺人，主持风格较为幽默，手上有多档节目，在日本搞笑艺人界也算是知名人士。在和佐佐木希结婚后，他的知名度也有所上升，民意调查中对他前三的印象就是“他的老婆好漂亮”。

婚后佐佐木希渐渐淡出娱乐圈，两人育有一子。孩子出生后不久，就有婚变的传言，当时还有媒体通过两人的采访猜测婚变的原因是夫妻关系不和谐所致。不过后来两人频繁出镜秀恩爱，打破了不合传言。

不料，据日本知名媒体6月10日报道，渡部建不仅婚内出轨，还是出轨多名女性，且在疫情期间外出约会。

爆料中称，与渡部建发生不伦关系的多名女性包括动作片女星、公司职员，并拍下了他与动作片女星私下幽会的场景。

早在正式被曝出前，渡部建就已经以“做出了令人不快的错事”为由申请在家反省，暂时停止参演一切节目。他的这一举动也瞬间被日本吃瓜群众推上热搜，一时间关于究竟发生了什么事的猜测满天飞。

而当被证实渡部建婚内出轨后，他本人也做出了回应称：“报道所说的我与女性保持的关系是由于我的不道德所致，深深伤害了我的家庭，给支持我的人带来了麻烦，对此我深深反省。我已经向妻子说明并且谢罪，非常对不起。”

当初女神结婚时就已哀嚎的日本网友，听闻渡部建出轨的消息，更是按捺不住心里的怒气，纷纷开始责骂渡部建，传闻他甚至已经有收到“死亡威胁”。不仅是日本网友，咱们的吃瓜群众也下场谴责渣男。

令人无语的是，在承认出轨后，据相关报道，渡部建给出的出轨理由竟然是嫌弃妻子家务做得不够好，家里收拾得不够干净整洁，对此网友们也是火力全开。

更让人气愤的是，就在今年不久前，渡部建还曾在自己的节目中表示，疫情在家的日子，自己做了不少家务，令他更加体会到妻子的辛苦，为自己营造了居家爱妻好男人的人设。结果还没过多久，就被媒体打脸，人设算是崩得彻彻底底。

甚至还有网友扒出，就在前段时间，佐佐木希和渡部建还带着孩子外出，一家三口其乐融融，如果不是被媒体曝出，佐佐木希本人可能还被蒙在鼓里不知情。

由于佐佐木希当年凭借自己主演的第一部电影《天使之恋》收割了大批粉丝，清纯可人的脸蛋和曼妙身材与电影名十分匹配，一炮而红。吃瓜群众不解地表示，自己老婆那么漂亮，他居然还会出轨？

当然也有网友立即回应，出不出轨与伴侣是否好看并没有直接关系，是出轨者本人道德低下，即便是家有仙妻，也难挡人渣出轨。

出轨可耻，出轨的理由更是可耻。家务本应是夫妻共同承担，更何况佐佐木希收入可不比渡部建少，也不算是传统意义上只主内的家庭主妇。身为家庭的一员，不做家务，却嫌弃妻子家务做得不够好，甚至因此出轨，着实叫人无语。

目前佐佐木希还未做出回应，不知道这次的事件会如何收场。无论佐佐木希做出怎样的选择，我们都要谴责一句，出轨可耻。

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