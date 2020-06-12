奶片≠牛奶，别给孩子乱吃！

家长都希望宝宝能够长得高，长得壮，于是牛奶就成了孩子们必不可少的日常饮品。不过有的宝宝不喜欢喝牛奶，家长就会用奶片代替，毕竟奶片的口感更受宝宝的欢迎。但是，今天我们必须要好好说说这个问题，要知道奶片≠牛奶，长期食用只会对孩子的身体带来危害！

♥ 你真的了解奶片吗

其实，奶片是一种来自内蒙古的特色食品。它的主要原料是鲜乳或乳粉，同时添加谷物粉、植物油、葡萄糖浆等作为辅料。经过一系列混合、浓缩、干燥、压片、包装，最后制成奶片出售。

和鲜牛奶相比，奶片具有无需冷藏、携带方便、无需加热即可食用等诸多优点。特别对于宝宝而言，奶片真的如糖果一般的存在。

♥ 奶片和鲜奶有什么不同？

从奶片的制作过程可以知道，奶片的原料是新鲜牛奶，但奶片和鲜牛奶并不相同。可以肯定的是，奶片在高温加工过程中，有一部分营养元素会流失。最终，奶片的主要营养成分是脂肪、碳水化合物等，和真正新鲜牛奶的质地和风味都不一样。

再说，奶片是一种休闲食品，消费人群除了儿童外还有成年人。因此，奶片在制作过程中会添加低聚糖、多聚糖等成分以增强口感。虽然低聚糖有通肠排便的功效，但添加后会减少奶片中奶粉的含量，进而降低奶片的营养价值。

从消化吸收角度上来说，鲜牛奶中的营养物质更容易被人体吸收。而奶片经过高温加工，乳清蛋白的活性发生了完全改变，导致蛋白质溶解度降低，粘性上升。

乳清蛋白具有很高的营养价值，含有多种活性成分、易于消化吸收。说个小知识，母乳中含有大量蛋白质，其中乳清蛋白含量高达60%，酪蛋白含量为40%。乳清蛋白在宝宝胃中可以形成较稀软的凝乳，很容易被消化吸收。而且乳清蛋白的氨基酸和宝宝体内的氨基酸非常接近，可以最大限度地被利用起来。因此，母乳喂养的宝宝大便较松软、量少，而且不容易发生便秘。

另外，宝宝的消化吸收功能还没有发育完全，奶片中的固化钙是难以吸收的。

♥ 牛奶比奶片好太多

与奶片相比，牛奶的营养价值更高，所以家长要坚持每天给孩子喝2杯牛奶，两杯牛奶里面的钙含量大概有400mg，这些足以满足孩子对钙的需求。如果孩子吃奶片，则需要吃50～70颗……

♥ 奶片可不可以给宝宝吃？

奶片不能代替牛奶！奶片只能作为零食，让宝宝偶尔吃1、2片解解馋。

新鲜牛奶中含有氨基酸、蛋白质等多种营养成分，而且其中80%是水分，可以让宝宝均衡摄取营养。而奶片在消化时需要消耗体内水分，过量使用会消耗身体水分，极易发生脱水，不利于身体健康。

话说回来，奶片口感很不错，和其他零食相比，奶片的营养相对而言还可以~建议在购买奶片时，一定要注意查看外包装上的配料表。奶片的主要成分是乳清蛋白粉、乳糖、奶油等，建议选择含乳量较高而添加剂较少的产品为好。另外，日常生活中要注意控制宝宝吃奶片的数量，千万别让他多吃，更不能靠吃奶片给宝宝补钙。

如果宝宝不爱喝牛奶，建议去询问医生，必要时挑选一款合适的补钙产品。注意，只有科学饮食，才能让宝宝健康成长！

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