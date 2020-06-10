天热吹空调，很多父母都做错，难怪孩子总生病！

进入六月后，天气越来越热了，很多家庭都开始用起空调来。但有的妈妈却表示，家里开空调后，孩子常常感到身体不舒服，这是怎么回事呢？难道孩子夏天不能吹空调吗？其实，这个锅空调可不背！只能怪父母操作方式不当，咱们接着往下看：

♦ 这么吹空调，难怪孩子老生病！

1.出汗后马上吹空调

如果孩子在外面玩得浑身是汗，回家后立即进入空调房间，就很容易感冒生病。要知道孩子运动过后，全身毛孔处于张开状态，突然进入凉爽的空调房中，一冷一热，温差太大，身体难以承受就容易生病。

孩子回家后，应先将身上的汗液擦干净，稍微休息一会后再进入空调房中。

2.室内空气过于浑浊

有医生指出，大部分的“空调病”，都与室内环境过于污浊有关。

室内长时间不开窗透风，会使空气质量越来越差，过敏源、病毒、细菌等有害物质的含量持续上升，进而导致孩子出现过敏、上呼吸道感染等病症。另外，如果空调过滤网长时间没有清洗，孩子就会经常出现鼻塞、打喷嚏、咳嗽等不适症状。

建议各位家长要控制好开空调的时间，建议每隔两三小时应开窗通风15分钟左右。另外注意定期清洗空调过滤网，以减少细菌、尘螨、灰尘等病原体的出现，以免影响孩子的健康。

3.空调温度过低

让孩子吹空调，最适宜的温度是26-28℃之间。如果将空调温度设置得过低，有可能会让孩子出现头疼、腹泻、打喷嚏等不适症状。

需要注意的是，不要觉着开空调舒适，就可以让孩子整天待在空调房里不出门。建议每天早晨傍晚气温不高时，还要带孩子出门走走，让其能够适应室内外的温差。

4.空气过于干燥

空调的除湿功能很厉害，孩子长时间待在空调房里，很容易发生皮肤缺水、口舌干燥的情况。如果没有及时补充水分，有可能会出现起湿疹、咽喉痛、轻度脱水等不适。

建议要让孩子少量多次饮水，同时打开加湿器增加室内湿度，缓解鼻腔和皮肤干燥情况。如果家中没有加湿器，也可以在房间里放一盆水，或者经常用湿拖把拖地。

♦ 夏天给孩子吹空调的注意事项

1.年幼的孩子不要同时睡凉席、吹空调，以免温度过低导致孩子受凉。

2.空调出风口不要对着婴儿餐椅、儿童床以及孩子经常停留玩耍的区域。

3.一定要保护好孩子敏感的部位，比如关节、胸口、腹部等处。晚上开空调睡觉，就要给他盖上一条薄毯子。如果孩子经常踢被子，建议睡睡袋，这样可以避免他夜间受凉。

4.使用空调时，不要让风口对着孩子直吹，并且将风速调至最小。有不少新闻报道称，有的人对着空调直吹，直接导致面瘫……

Tips：警惕“空调病”

空调病具体指什么？它不是一种疾病的名称，而是吹完空调出现的一些症状的代称。

拉肚子流鼻涕鼻塞——是身体应对温度变化，尤其是快速的变化和巨大的温度差产生的反应，一般很快会消失。

皮肤喉咙鼻腔干燥——因为开空调导致空气干燥，体内的水分被带走，只需通风和加湿即可。

过敏咳嗽哮喘——空调内部尤其是滤网清洁不到位，或者长时间密闭开空调，导致细菌灰尘累积。

只要家长善用空调，宝宝绝对可以享受凉爽的温度，避免空调病轻松度过夏天~

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