宝宝肚脐脏了，别抠！教你正确处理方法

有一些孩子有抠肚脐眼的坏习惯，即使是大人，看见肚脐眼脏脏的，也会忍不住用手去抠。stop！肚脐是人体内脏和外界相联之处，一旦因过力掏挖导致感染，会引起消化系统感染、炎症、 腹痛、腹泻等各种症状，特别是孩子的肚脐，用手乱抠有可能会酿成大祸。但肚脐是个“卫生死角”，该怎么处理呢？今天我们就来好好说说这个问题

♥ 肚脐里的脏东西都是哪来的？

我们的肚脐眼基本都是凹陷的，这地方就很容易藏污纳垢。有的孩子因此就很喜欢抠肚脐，常常会抠出一团黑黑的污物来，有时还会散发出异味。那么，这团脏脏到底哪来的呢？

与其他部位的皮肤一样，肚脐皮肤也会分泌皮脂、汗液等物，再加上洗澡时集聚的污水、脱落的皮屑，长时间混合后就会形成“污垢”。这些“污垢”聚集在肚脐的勾缝中很难清干净，就成了“肚脐泥”。

划个重点，肚脐是一个细菌聚集地！据美国科学家的一项研究发现，肚脐里寄生着大约1400种细菌，其中80%细菌来自40种常见菌群，不过大部分是对人体无害的皮肤寄生细菌。另外，由于人们清洗肚脐的次数不同，肚脐中细菌的数量也会存在差异。

♥ 抠肚脐会有什么后果？

宝宝出生后，和母体相连的脐带会被剪断，剩余的脐带过几天就会自行脱落，从此，小肚子上就会留下一个肚脐眼。

中医认为，肚脐是重要穴位神阙穴的所在之处，是腹壁最薄弱的部位，对于孩子们而言更是如此。因为肚脐与腹腔内的肠子很接近，抠肚脐或清洗肚脐时用力过猛，有可能导致肠胃蠕动加速，进而引发腹痛。所以，老人常说“不要抠肚脐眼，肚子会疼的”，这个说法不无道理。

另外，经常抠肚脐眼还容易导致皮肤出血，再加上肚脐里寄生着大量细菌，情况严重时有可能引发脐炎。所以，千万不要乱抠！

♥ 清洗肚脐的正确姿势

那么，该如何清洗肚脐呢？

可以先用棉签蘸点润肤油，轻柔地涂抹在肚脐上，等污垢软化后，再用棉签将脏东西轻轻地擦掉。如果孩子肚脐中的污垢较多，多擦几次就好。

千万不要用力过猛，也不要用手去抠，动作一定要保持轻柔。肚脐不能受凉哦，清洗时最好用温水，洗完后要及时擦干。另外，腹部和肚脐不要长时间裸露在外，以免受凉生病。

也可以先给宝宝洗澡然后再给他洗肚脐，这样肚脐里的脏东西被水浸泡后会变软，此时再用上面的方法进行清洗会轻松许多，效果也更好。

♥ 关爱肚脐注意事项

注意保暖防风风寒

在气温较低时，比如早晚或是阴雨天，尽量避免穿肚脐装。即使夏天天气炎热，也最好让宝宝穿上小肚兜，将肚脐保护好。在睡觉时，记得在腹部盖上薄厚适当的遮盖物，也可以使用护脐带。

防止肚脐意外受伤

肚脐若是裸露在外，缺少衣物的保护很容易受伤，比如烫伤、擦拭等等。在日常生活中，无论是在家中还是室外，避免一定要小心看护好宝宝。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)