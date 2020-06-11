幼儿园终于开学！神兽归笼，你需要做好这些准备

这两天小区里的妈妈脸上都洋溢着开心，原来是幼儿园发通知说要开门了，家里的神兽终于可以送走了~这里不得不提醒各位，不要急着开心，因为疫情原因，孩子们在家待了小半年，离开幼儿园和小伙伴这么久，他们真的能适应集体生活吗？尤其是那些刚满三岁的孩子，首次入园将是一场巨大的考验，所以爸爸妈妈们一定要提前做好准备。

孩子入园后，会出现哪些情况？

1.认生：拒绝和别人交流，喜欢躲在角落或者没人的地方。

2.反抗：表现为摔东西、抢玩具，动不动就哭闹打人、咬人。

3.拒食：不肯吃老师给的东西，爸爸妈妈在身边才愿意吃。

4.独玩：不愿意和其他小朋友玩，会自己跑去一个地方玩耍。

5.说谎：可能会骗家长，“有小朋友打我/不给吃饭、没有玩具”等。

6.敏感：情绪波动大，哭闹、紧张，出现代谢紊乱，容易生病。

7.尿床：孩子自理能力弱，而老师又不熟悉，容易出现尿床、尿裤子的情况。

8.拒绝：抵制情绪大，晚上易哭闹，第二天拒绝再去入园。

孩子入园，这些准备要做好

进入幼儿园，是孩子出走家园步入社会的第一步，这对于孩子和家长来说，都是不小的挑战。为了能让孩子尽快适应新环境，就要提前做好各类准备。

1.心理准备

不要总觉得外向的孩子可以很快融入集体，事实上对于任何孩子来说，离开爸爸妈妈进入幼儿园都是他人生中迄今为止遇到的第一个最重大的挑战。所以一定要提前打好预防针，比如帮助孩子做好入园的的心理准备，提前熟悉并接纳幼儿园。具体方法如下：

（1）提前带孩子去幼儿园转一转，让孩子看到幼儿园里的滑梯、玩具等等，让他觉的幼儿园非常有趣，这样孩子就会产生上幼儿园的欲望。

（2）可以让孩子认识一下未来的老师，增加二者熟悉程度，可以缓解孩子的焦虑，并且也愿意信任老师。

（3）帮助孩子认识几个一起入园的孩子，一方面可以降低对幼儿园的陌生感，另一方面也可以让小朋友学习交友。

（4）不仅孩子要做好入园的心理准备，爸爸妈妈们也要做好自己的心理建设。要放下思想包袱，承认孩子总有一天要离开自己，并且相信他们可以独自面对挑战，为此我们要给孩子充分的时间去适应幼儿园。

（5）一定要接送孩子，千万不要因为一些小事就轻易放弃，这种行为可以给孩子心理上和行动上的支持，帮助他们能够自理，可以自主地入园。其次我们也要相信幼儿园的老师可以照顾好孩子，尽力配合老师的工作。

2.能力准备

幼儿园老师少孩子多，老师就没法像家长一样照顾到孩子的方方面面，为此孩子必须要掌握一些生活自理能力：

（1）平常在生活中，就要通过练习和做游戏的方式，培养孩子独自穿衣、穿鞋袜的能力。

（2）让孩子学习自己吃饭，同时学会饭菜搭配着吃，培养良好的饮食习惯。这样即便是上了幼儿园，他们也能每顿都吃饱，不会出现营养不良的情况。

（3）不少孩子在上幼儿的时候，还只会用吸管杯来喝水，这对于幼儿园老师来说，非常不方便，所以爸爸妈妈一定要有意识地培养他们有普通水杯喝水的能力。另外要记得多让孩子喝白开水，而不是果汁和饮料，一方面是幼儿园不会提供这类饮品，另一方面也是因为这类饮品可能威胁孩子的健康。

（4）对于不少孩子来说，上厕所也是个困难点，因为上厕所的步骤有很多，而孩子的记忆力有限，更重要的是孩子憋尿的能力很差，当他们要上厕所的时候都会非常着急。所以家长可以强化一些如厕训练，墙上也可以贴上一些如厕步骤图，逐渐加深孩子的印象。

（5）一定要养成勤洗手的习惯，尤其是现在是特殊时间，良好的个人卫生可以保护孩子。另外幼儿园中午都会安排孩子休息，所以也要培养孩子睡午觉的习惯。

3.物品准备

（1）衣服：一定要穿方便穿脱的衣服，这样老师会比较轻松。另外衣服也不能妨碍孩子的活动，建议选择纯棉、吸汗的全棉衣服，宽松的运动服都是非常好的选择。

（2）背包：一个小孩子背包就够了，不用太大，能装下一两身衣服就行（带两身衣服是方便老师更换，因为孩子在幼儿园也可能把衣服弄湿弄脏）。

（3）玩具：可以给孩子带上一些平常喜欢的玩具，这会让孩子有安全感，减轻入园初期的分离焦虑。同时孩子也可以把自己的玩具分享给别人玩，帮助他们尽快找到朋友。

孩子入园是小事也是大事，爸爸妈妈们一定要做好充分的准备，以帮助孩子尽快适应幼儿园这个小社会。

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