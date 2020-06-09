62岁知名女星遭讽刺：这是一个女人最大的失败！网友忍不住了…

著名舞蹈家杨丽萍今年已经62岁了，最近她发布了一条抖音，许多网友纷纷留言夸赞她状态好，看不出岁月的痕迹。但是其中一条充满恶意的评论，却在网络上引发了一场轩然大波。

这位网友在评论里留言称，一个女人最大的失败是没有一个子女，活出了自己都是蒙人的，到老也享受不到儿孙满堂的快乐，即使再美再优秀也逃不过岁月的摧残。

这一番仿佛让我们穿越回大清的言论，居然得到了1万多的点赞，真是让人咋舌。

事情上了热搜之后，许多女明星忍不住了，纷纷就此发声力挺杨丽萍：

戚薇：“生育工具？！呵呵，我们早就不是了！”

一代女神李若彤现在也处于未婚的状态，她说：“我想说为何一定要结婚？或许没有在对的时间遇到对的人，不结婚总比找错了凑活凑活强吧！”

演员陈数在电视剧《暗算》里塑造的角色黄依依才思敏捷，至情至性，追求自由，为观众所称道，她的表达言简意赅：不是！

演员陈德容：一定要学会爱自己多一点，自身价值不需要别人来定义。

歌手郁可唯：为自己而活。

网友热议

有些人真的是光知道生，但是不会养。

近日，一段女子用自行车连续撞击并掌掴小女孩的视频在网络传播。西安警方通报称女子用自行车撞击并掌掴女童系母亲打骂体罚女儿，起因是女儿当天破坏课堂纪律且与同学发生纠纷而被学校约谈，自己一时气愤，没有控制住情绪，西安警方已批评教育。

我之前文章就说过，你说你以一种自己都控制不住自己的状态去教育孩子控制自己，能起到啥教育意义。

那是孩子，不是马戏团的狗熊。

哎，劝诫大家不要体罚孩子，很多人也听不进去。

那我真诚劝诫各位体罚理论拥护者做到2点：

1.要打要罚，必须在冷静的时候，而不是头脑发热的时候，因为那时你只是在自己发泄而已。而且手上没轻重容易出事。

2.最好有固定的惩罚模式，不要打起来freestyle的。惩罚又要相应的规则，才会有效果。比如用戒尺打手心，打屁股，固定打几下。

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