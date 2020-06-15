母乳宝宝要不要额外喂水？真相令人惊讶！

相信不少新妈妈都会有这类疑惑：“宝宝每天就吃点母乳，他们渴不渴啊？要不要额外喂些水啊？”而为了以防意外，不少妈妈还是选择给宝宝喂些水。但其实在《美国儿科学会实用喂养指南》中写道：“不足半岁的宝宝，其实没必要额外饮水。”

为什么不需要额外喝水？

1.水分已经够了

其实无论是母乳还是冲泡好的配方奶粉，其主要成分还是水，约占8-9成。而对于还没有满6个月的宝宝来说，这些水分已经足够了，所以没必要再额外去喝水了。

2.胃容量太小了

在宝宝6个月前，他们的胃容量超级小、肠胃功能也比较差，如果额外喝水，那么本就略显局促的胃容量会更小，这样宝宝的喝奶量也会被迫减少，久而久之很可能会引起营养不良的情况。

3.增加肾的负担

6个月的宝宝肾功能还没有发育完全，所以额外的饮水会加重肾脏负担，轻者导致宝宝睡眠中排尿频繁、影响睡眠质量；重者则导致水中毒，对孩子的健康非常不利。

所以说，只要宝宝喝奶量正常，那么爸爸妈妈就不用给6个月宝宝额外喂水。另外妈妈们也不用担心，喝配方奶粉的宝宝会有缺水的情况，因为现在的配方奶粉已经尽量模仿母乳的配比了，只要大家完全按照要求加水，就不用担心缺水问题。

另外有些妈妈一看宝宝出现便秘情况，就觉得是饮水量不够，但其实导致宝宝便秘的原因有很多，比如宝宝对奶粉的某些成为过敏；身体有轻微的炎症；冲泡比例不对，水少了；宝宝肠胃有问题，菌群紊乱等等。所以当宝宝便秘的时候，不要急着加水，而是先咨询一下医生。

宝宝什么时候需要补水？

有些情况下宝宝可能有缺水的情况，需要及时补水：大家平常可以多看看宝宝尿液的颜色，如果尿液偏黄或者纸尿裤的尿渍明显发黄，那么就表示他有缺水的情况，此时就要想办法补充一些水分。

1.前面也提到了，6月内的宝宝无论是母乳喂养还是和配方奶粉，都不需要额外喂水，只需要喝奶就可以了。所以如果宝宝有缺水的情况，也不要马上给宝宝喂水，给他们喝一些母乳或者配方奶即可。

需要提醒的是，即便是气温高、出汗量大，宝宝也能从母乳或者配方奶中获取足够的水分；如果家长们还是担心宝宝出汗太多可能缺水的问题，那么不妨考虑一下降温措施，而不是急着给宝宝喂水。

2.如果宝宝短时间内大量缺水，比如腹泻、呕吐甚至是发烧等，那么就可以适当的补充一些水分。而如果宝宝嘴巴干并且一直要水喝，那么最好去医院找医生帮忙，千万不要自行解决。

3.因为日常的辅食、配方奶中都含有不少水分，所以即便宝宝已经1岁了，也不用喝太多的水，建议保持在30-60ml之间就可以了。等到宝宝一岁以后，他们就可以像大人一样喝水了，爸爸妈妈可以适当督促。

总的来说，就是不足6个月的宝宝无需额外喂水，尤其是老一辈强势推荐的“黄连水”更是不可取。至于6月以后的宝宝，可以适当饮水，不过不可以过量。一岁以后要宝宝渴了就可以喂水，记得给他准备一个漂亮的饮水杯哦~

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