给宝宝剪指甲，一定要注意技巧，不然伤害大！

前两天，我交代老公要给宝宝剪指甲，结果第二天小家伙就嚷嚷着手疼，我这才发现，猪队友把女儿的指甲剪得光秃秃的，难怪会疼呢，这可心疼死我了~~~哎，在暴打过猪队友后，我觉着有必要给大家普及下给宝宝剪指甲的小技巧，一起来看看~

剪指甲姿势不正确，影响可不小

尽管指甲容易藏匿污垢，但绝不能将它剪得很短！指甲是手指的“盔甲”，可以保护手指。若是把“盔甲”修得很短，手指就会疼，甚至还会导致致指缝破裂流血！

因此，给孩子剪指甲这件事看上去很容易，但一定要注意细节问题，千万不能剪太短呐~

护理宝宝指甲，这些雷区不要踩

父母给娃护理指甲时，常常会陷入以下四个误区，各位一定要绕开哦：

1.用牙签挑出污垢

孩子指甲里有脏东西，千万不要用牙签等尖锐物品去挑。因为这不仅容易造成甲床损伤外，还会使污垢越挑越深，引发甲沟炎。

如果孩子指甲缝里有脏东西，可以先把小手放在水中浸泡，等指甲里的污垢变软后冲洗干净就可以了。此外，要经常给孩子洗手剪指甲，让其养成良好的卫生习惯。

2.拔倒刺

我们常说的“倒刺”，就是指甲侧面或根部凸起的一小块坏死皮肤。如果将倒刺拔掉，会使指甲周围产生小伤口，而双手是接触病菌细菌最多的部位，孩子活泼好动，喜欢东摸摸西摸摸，病菌很容易通过小伤口侵入体内，引发感染。

解决倒刺的正确方法：首先将孩子的手放在温水中浸泡一会，等指甲附近的皮肤变软后，然后用剪刀轻轻剪掉倒刺即可。另外，要经常给孩子手部皮肤涂抹温和的润肤霜，这样可以防止指甲周围长倒刺。

3.边缘没有修整

有的父母比较马虎，给孩子剪指甲从来不修整边缘。看上去没有多大问题，但万一指甲边缘细小裂纹或小刺勾到其他物体，孩子再用力拉扯，指甲很容易被撕裂开来。我天，想想就很疼……

所以啊，如果不想孩子遭罪，给他剪指甲时一定要记得修整边缘！

4.将指甲剪成弧形

很多父母给孩子剪指甲时，喜欢将指甲剪成弧形。这个误区大家一定要避免，要知道弧形指甲中间高两侧低，当两侧的指甲长长后，就很容易嵌甲。

孩子出现嵌甲，会导致指甲长进皮肤组织里，进而引发局部疼痛。指甲一旦被细菌感染，还有可能引发甲沟炎。导致嵌甲最常见的原因就是指甲修剪不当，如剪得过深或过短。看到这里，你可能会问了，到底该怎么给宝宝剪指甲呢？我们接着往下看：

给宝宝剪指甲，选对时间是关键

剪指甲时需要宝宝们安静地坐着，否则就可能剪伤手指，所以说一定要选择宝宝安静的时候修剪。那么什么时候是最适合宝宝剪指甲呢？

☆ 0-1岁

可以选择宝宝睡觉时或者吃奶时修剪，这两个时间段他们比较安静，不会乱动，妈妈们可以进行修剪，不用担心伤到宝宝。

☆ 1-2岁

此时的宝宝已经有一定主观意识，安静的时间也比较多，除了睡觉，妈妈们还可以在他们专心做某事的时候剪指甲，比如玩玩具入迷的时候。

☆ 2-3岁

这个年龄段的孩子，已经能听懂大人的话了，所以妈妈们可以直接跟孩子说剪指甲的事情，并且引导他们积极配合。如果孩子不愿意，那么可以解释一下为什么要剪指甲，不剪指甲有什么危害等等。

给孩子剪指甲的正确姿势

给孩子剪指甲，要注意以下几点：

♦ 注意姿势：让宝宝平躺在床上，妈妈则搬个小板凳坐在床边，一手握住她的小手，一手拿着指甲刀剪。

♦ 握手方式：分开宝宝五指，并且控制住要剪的手指，切记不要一把抓住所有手指，否则宝宝一反抗就容易伤到他。

♦ 注意形状：首先把宝宝指甲中间部分修剪平整，接下来把边角处稍稍修剪就好，这样指甲就会和指尖平行，而不是圆弧形。

♦ 注意长度：避免剪得太短，确保指甲的边缘和甲床有1毫米的距离。

♦ 处理肉刺：肉刺不要直接用手拔，而是用指甲刀齐根剪掉，不能留一点，否则可能直接导致皮肤撕裂。

♦ 清除污垢：剪完之后，可以用清水给宝宝洗洗手，将指甲内的污垢清理出来。

最后提醒一句，给小宝宝剪指甲，最好准备一个安全性高一些的指甲剪，成人的剪刀太大容易剪到手指~

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