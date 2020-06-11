孩子出现这些现象，可能对坚果过敏！

根据美国疾病控制和预防中心的数据，超过5000万美国人患有过敏症，而坚果过敏是儿童和成人中最常见的食物过敏类型之一。坚果过敏往往会持续一生，只有大约14％坚果过敏的孩子和20％花生过敏的孩子最终会摆脱过敏症状。

了解坚果过敏



当某人对坚果过敏时，他们的免疫系统会错误地将坚果视为有害物质。有人首次接触坚果时，通常没有任何症状，然而免疫系统已将过敏原视为威胁，并准备在下次进入体内时对抗过敏原。当过敏原再次进入体内时，免疫系统会通过释放组胺等化学物质来发动攻击，而组胺的释放是引起过敏症状的原因。

坚果过敏的反应

1.皮肤反应

坚果过敏的轻度皮肤反应通常包括：皮疹、四肢肿胀、发红和压痛、麻疹。抗组胺药如苯海拉明可以帮助缓解皮疹和荨麻疹。湿敷也可以帮助舒缓受刺激的皮肤。

2.影响眼睛、鼻子和喉咙

过敏通常会影响上呼吸道，常见症状包括：流鼻涕、打喷嚏、咽喉痛、瘙痒或流泪。

3.消化不良

许多食物过敏引起消化问题，因为过敏性蛋白质会刺激到胃和肠道。吃坚果后，消化反应通常需要几个小时才会发生，常见的症状包括：恶心、胃痉挛。如果过敏反应严重，还可能出现呕吐、腹泻。

4.呼吸困难

它还可能导致过敏反应，从而引发喉咙肿胀、呼吸困难。由于过敏反应引起的肿胀，气道可以完全收缩或闭合。呼吸短促可能变成过敏性哮喘，这是一种气道抓住并限制气流的情况。

5.过敏性反应

过敏反应是最严重和最危险的过敏反应形式。在过敏反应中，喉咙和气道会膨胀并堵塞。这使呼吸变得极其困难，有时甚至是无法呼吸。它还可能导致其他症状，包括：面部肿胀、皮肤发痒、低血压、心率变化、意识混乱。

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