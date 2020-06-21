国外奇闻：超3成孕妇认为孕期可吸大麻

根据UBC研究人员的一项最新调查，多达三分之一的孕妇不认为大麻对胎儿有害：“在某些情况下，妇女认为她们的保健提供者没有就大麻的风险进行沟通，这表明大麻在怀孕期间是安全的。”

孕期使用大麻的人数较多

这一研究结果在《预防医学》杂志上发表的一篇新的综述中作了概述，UBC的研究人员试图找出最新证据，证明妇女对怀孕和产后使用大麻的健康方面的看法，以及她们的看法是否影响使用该药的决策。

“我们的研究表明，尽管大麻安全性的证据有限且相互矛盾，在过去的十年里，怀孕期间使用大麻的女性似乎比以往任何时候都多，” 英国不列颠哥伦比亚省儿童医院研究所家庭实践系助理教授兼附属研究员、该研究的主要作者哈米德·贝兰普尔说，“随着包括加拿大在内的世界上许多管辖区大麻合法化，对于公共卫生官员来说，了解对大麻使用的看法并提高对其使用所涉及的健康问题的认识，特别是对孕妇的认识，变得越来越重要。”

孕期用大麻为了治疗恶心

在这篇综述中，研究人员确定了六项研究，所有研究均在美国进行，目的是研究妇女对怀孕期间使用大麻的看法。

怀孕的大麻使用者更有可能是25岁以下、失业、单身或无保险、非裔美国人、低收入和受教育程度、或使用烟草和酒精等其他物质。怀孕期间使用大麻也与焦虑或抑郁有关。

至于使用方式，研究人员发现，大麻使用率在妊娠早期最高（7.4%），在妊娠晚期最低（1.8%）。大多数孕妇报告在怀孕早期使用大麻治疗恶心。

仅2%孕妇认为大麻有害

在一项涉及306名孕妇的研究中，35%的人在意识到自己怀孕时吸食大麻。其中三分之二的妇女在发现自己怀孕后戒烟，但在那些继续使用大麻的妇女中，一半报告说几乎每天或每周使用两次。

当询问妇女对与使用大麻有关的一般危害的看法时，70%的怀孕和非怀孕大麻使用者回答说，她们认为危害风险很小或没有。在另一项研究中，当被问及是否认为大麻对怀孕期间的婴儿有害时，30%的孕妇回答“否”。当要求妇女确定最有可能在怀孕期间伤害婴儿的物质时，70%的孕妇选择酒精，16%的孕妇选择烟草，而只有2%的孕妇选择大麻。

大麻会增加健康风险

虽然对大麻对健康影响的研究有限，但一些研究表明，孕妇患贫血、低出生体重、死产等风险增加。由于潜在问题的风险，许多专业组织，包括加拿大妇产科学会，建议妇女在怀孕、怀孕和哺乳期间不要使用大麻。

尽管如此，一些妇女报告说，没有提供关于使用大麻风险的具体咨询意见，表明该药物是安全的。

贝兰普尔说：“我们的一项调查结果显示，有些人并不认为大麻是毒品。”考虑到这一点，卫生保健人员就在怀孕和母乳喂养期间询问有关大麻使用的特定问题，以帮助引发关于潜在健康影响的富有成效的对话，并帮助支持妇女作出减少使用和戒烟的决定，这一点尤为重要。”

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