高蛋白饮食会导致骨质疏松？真的假的

为了孕育宝宝，女性容易面临缺钙的问题，可以说女性是缺钙的高法人群。最近有消息说，高蛋白摄入会降低骨骼中的钙含量，导致骨质疏松，甚至会破坏肾脏，这是真的吗？

蛋白质的重要性

蛋白质是生命的基石，每个活细胞都需要蛋白质来支持结构和功能。蛋白质来源的质量取决于其氨基酸组成，为此你必须通过饮食摄入9种必需氨基酸，12种非必需氨基酸。蛋白质摄入量的基本建议是每天每斤体重0.36克蛋白质(每公斤0.8克)。这就意味着一个体重154磅(70公斤)的人需要56克蛋白质。经常锻炼身体或举重的人需要的远不止这些，有证据表明，年龄较大的人可能需要更高的蛋白质摄入量。

蛋白质不会引起骨质疏松症

2017年发表的一篇评论得出结论，增加蛋白质摄入量不会损害骨骼。如果有什么区别的话，那就是有证据表明摄入更多的蛋白质可以改善骨骼健康。多项其他研究表明，当涉及到骨骼健康时，高蛋白摄入是一件好事，例如，它可以提高骨密度，降低骨折的风险。

蛋白质摄入与肾脏损害

肾脏能过滤血液中的废物、过剩营养和液体，产生尿液。有人说肾脏需要努力工作来清除体内的蛋白质代谢物，这会增加肾脏的压力。心脏泵入肾脏的血液约占20%，成年人的肾脏每天要过滤大约180升的血液。高蛋白摄入可能会对被诊断为肾病的人造成伤害，但对肾脏健康的人却不一样。总之，没有证据表明高蛋白摄入会损害没有肾病的人的肾功能。

高蛋白摄入的好处

肌肉量：适量的蛋白质对肌肉量有积极的影响，对于在限制热量饮食中防止肌肉流失至关重要。

能量消耗：研究表明，蛋白质比任何其他宏量营养素增加的能量消耗都多。

饱腹感：蛋白质能让你饱得更久。蛋白质摄入量的增加会导致卡路里摄入量的减少和体重的减少。

更低的肥胖风险：用蛋白质代替碳水化合物和脂肪可以预防肥胖。

蛋白质的需求量

身体处于不断变化的状态，不断分解和重建组织。在某些情况下，我们对蛋白质的需求会增加，这包括生病或增加体力活动。然而，如果我们吃得比我们需要的多，多余的蛋白质将被分解并用于能量。虽然相对较高的蛋白质摄入量是健康和安全的，但摄入大量蛋白质是不必要的，可能会造成伤害。身体活跃的人，尤其是力量运动员或健美运动员，比不活跃的人需要更多的蛋白质。

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