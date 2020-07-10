产后瘦身可找专业团队，研究发现真的靠谱！

沃里克大学领导的一项研究发现，怀孕初期体重超标的女性参加产后瘦身项目进行减肥非常有效。结论来自沃里克临床试验组领导的一项可行性研究，发表在《国际妇产科学杂志》上。该研究旨在评估专业的产后瘦身项目否能帮助那些怀孕时体重超重（BMI≥25kg/m2）的女性在分娩后恢复到更健康的体重。

产后减肥找专业团队，效果更佳

研究人员发现，参加专业瘦身项目的女性在产后8至16周内减掉的体重（约3公斤）比那些没有参加的女性稍多，参加的人数越多，他们的减肥效果就越明显。

研究人员认为，这表明女性在怀孕后参加一个商业化的体重管理项目可以从健康方面获益，现在应该进行一个更大规模的临床试验，以确定这样一个项目的成本效益。

为了研究体重管理计划是否能帮助有孩子的女性更好地控制体重，研究人员招募了193名怀孕时体重指数大于25的女性，随机将她们分配到一个商业化的体重管理小组，提供指定的生活方式，或只接受标准的国民保健制度产妇护理。

产后减肥对母婴双方都有帮助

华威大学临床试验组的黛布拉·比克教授说：“我们现在需要弄清楚，我们需要找出体重管理计划是否有临床效果，同时又有效益。如果我们能在未来的临床试验中确认商业项目是成功的，那么这是一项国民保健系统应该认真考虑的干预措施，用于怀孕前超重或肥胖的女性。”

虽然女性在生完孩子后不应该给自己施加减肥的压力，但我们知道，保持体重与女性长期健康状况有关，而且往往会导致以后怀孕时体重进一步增加，并且也会降低女性母乳喂养的可能性，增加孩子肥胖的可能性。

体重管理对其家庭的益处

比克教授补充道：“体重管理不仅仅是一个健康问题，还是家庭承诺、食物选择、预算和重返工作的前提条件。

这项可行性试验表明，我们可以招募体重指数较高的女性并对其进行随访，直至分娩后12个月。一项更大规模的最终试验将提供非常重要的证据，证明体重管理小组是否会对女性、她们的家庭和国家医疗服务体系有好处。”

萨里大学（University of Surrey）医疗人力资源组织与福利部的读者Cath Taylor博士说：“保持健康的饮食和体重对所有产后女性都很重要，这不仅有利于她们的整体健康，而且有助于她们更积极地对待子女，并有助于将健康的习惯和选择纳入家庭。

从我们的研究结果可以清楚地看出，专业的产后瘦身项目可能有助于产后女性的体重减轻，这对她们和她们的家庭都是有益的。”

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