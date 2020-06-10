椰子油成美肤新奥秘，快来试试~

椰子油是一种可以促进健康的脂肪，能降低低密度脂蛋白胆固醇的水平，改善老年痴呆症患者的大脑功能，椰子油与大量的健康益处有关。而最近，一些研究发现，它可能对皮肤健康也有好处。

1.杀死有害微生物

椰子油中的中脂肪酸具有抗菌的特性，可以帮助抵御有害微生物。这对皮肤健康尤其重要，因为许多类型的皮肤感染，包括痤疮、蜂窝织炎、毛囊炎和脚癣，都是由细菌或真菌引起的。直接把椰子油涂在皮肤上可以防止这些微生物的生长，这是由于它的月桂酸含量占脂肪酸近50%，可以对抗有害微生物。

2.椰子油可以减少炎症

慢性炎症是许多皮肤疾病的诱因，包括牛皮癣、接触性皮炎和湿疹。有趣的是，椰子油被证明具有抗炎作用。此外，椰子油可以通过改善抗氧化状态来缓解炎症。抗氧化剂通过稳定体内自由基的作用，中和能导致炎症的活性原子。

3.椰子油可以治疗粉刺

虽然有些人认为椰子油会堵塞毛孔，但大量研究表明，椰子油实际上可能有助于治疗痤疮。痤疮是一种炎症性疾病，许多用于治疗痤疮的药物通过靶向和减少炎症而起作用。因为椰子油和它的成分可以帮助减少体内的炎症治疗痤疮。此外，椰子油的中链脂肪酸的抗菌特性也有助于减少粉刺。与月桂酸一样，癸酸也被证明具有抗炎和抗菌的特性。为了达到最好的效果，椰子油应该直接涂抹在有粉刺的地方。

4.椰子油可以滋润皮肤

除了对痤疮和炎症有效果外，在皮肤上涂抹椰子油也可以帮助保持皮肤水分。它也被证明有助于治疗湿疹，保持皮肤水分可以帮助保持功能并形成一个防菌屏障，促进愈合的疤痕和保持整体皮肤完整性。

5.椰子油可以帮助伤口愈合

一些研究表明椰子油也可以帮助伤口愈合。研究发现，用初榨椰子油治疗伤口可以加速愈合，改善抗氧化状态，增加胶原蛋白的含量，胶原蛋白是帮助伤口愈合的重要蛋白质。除了改善伤口愈合，它的抗菌性能还可以防止感染。

注意事项

虽然研究表明椰子油对皮肤健康有益，但是把椰子油涂在皮肤上并不适合所有人，比如油性皮肤人涂抹椰子油很可能堵塞毛孔并导致黑头。另外，如果你有敏感的皮肤，使用少量或尝试只涂抹一小部分皮肤，以确保它不会引起刺激或堵塞毛孔。

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