一到夏天就情绪低落？你可能生病了

不少人发现，自己一到夏天就情绪低落，整天闷闷不乐，难道是因为太热了吗？其实不然，因为你可能患上了一种精神疾病，专家称之为夏季发作的季节性情感障碍。那么这是什么病呢？一起来了解下吧。

1.季节性情感障碍

大多数病例与冬季有关，冬季白天较短，夜晚较长，寒冷使人们躲在室内而不是室外，吸收阳光。这导致了昏睡，悲伤，感觉不到温暖或看不到太阳。证据表明，日照减少干扰了我们的昼夜节律，导致血清素水平下降，而血清素是影响情绪的大脑化学物质。那些在冬天感到悲伤的人会感到无精打采和沮丧，容易睡过头和吃得过多，而那些在夏天感到悲伤的人则相反，他们经常失眠、食欲不振、烦躁不安或焦虑不安。

2.光照是罪魁祸首

因为阳光是悲伤案例的关键，所以人们认为这么悲伤是因为太多的阳光。过多的阳光会抑制褪黑激素的产生，而褪黑激素是驱动睡眠、觉醒周期的激素。褪黑素是荷尔蒙的吸血鬼，因为它只在黑暗中出现。即使在半夜打开灯去洗手间也足以暂停它的生产，白天更长意味着在褪黑素工厂工作的时间更少。

3.天气很热很烦躁

除了没完没了的、刺眼的太阳扰乱了你的昼夜节律之外，人们还发现，炎热的夏季会让那些生活在悲伤、焦虑和愤怒中的人感到愤怒烦躁。某些人更可能同时拥有这两种悲伤。女性比男性更容易受到季节性情感障碍的影响，但男性的症状更严重。此外，和其他情绪障碍一样，季节性情感障碍也有遗传成分。

4.治愈夏日忧郁的方法

对于夏季SAD，有很多积极的治疗方法，比如可以寻找黑暗的房间：因为夏天和阳光的联系是冬天悲伤的反面，所以是首选的环境。夏天发病的SAD患者建议多呆在黑暗的房间里，而不是光疗法。此外也可以与专业人士交谈帮助管理压力，找到健康的应对策略，学习如何保持积极的心态。积极参与社交活动，与朋友分享户外野餐时的美好时光。

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