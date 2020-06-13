远离烟草！戒烟会显著降低婴儿发病率

美国科罗拉多州通过激励戒烟来保护怀孕的低收入妇女，而安舒茨医学院科罗拉多公共卫生学院的一项新研究显示，由于该计划，婴儿发病率显著降低。

激励戒烟降低婴儿发病率

这项研究发表在《公共卫生护理》杂志上，研究了科罗拉多州“婴儿与我无烟计划”（简称BMTF）提供的干预措施的结果。科罗拉多公共卫生学院副教授、该项研究的首席研究员Tessa Crume博士说：“年轻女性，尤其是在低收入家庭长大的女性，是烟草使用的高发目标。”

根据科罗拉多州2012-2014年妊娠风险评估监测系统的数据，在科罗拉多州，与收入较高的妇女相比，生活贫困的妇女在妊娠晚期吸烟的比例高出3至4倍。在美国，孕期吸烟是婴儿发病率和死亡率最重要的危险因素。

“产前吸烟的问题不会消失，特别是当烟草制品瞄准年轻一代，尼古丁上瘾在怀孕前就开始了。这项研究之所以重要，是因为成功的干预措施改善了母亲和儿童的健康，为科罗拉多人节省了数百万的医疗费用。”

BMTF干预措施包括在妊娠和产后期间提供咨询（基于动机式访谈），通过一氧化碳呼气测试进行生物监测反馈，以及根据干预进展以尿布券形式提供经济激励。

研究的主要发现

1.婴儿发病率降低

BMTF参与者早产风险降低24%-28%，新生儿重症监护室（NICU）入院风险降低24%-55%。

2.显著的成本节约

与出生证明人群相比，BMTF每位参与者的成本节约为6040美元，妊娠风险评估监测系统（PRAMS）的参考值为2182美元。

与出生证明和婴儿车参考人群相比，科罗拉多州与BMTF干预相关的年度总成本节约分别为414万美元和149万美元。每一次不利的分娩和恢复的费用是基于复杂分娩的平均医疗补助补偿，减去简单分娩的平均补偿。

根据推断估计：如果BMTF计划覆盖了科罗拉多州所有在怀孕前或怀孕期间三个月内吸烟的医人，科罗拉多州每年将节省1680万至600万美元的医疗费用，这些费用与不良吸烟导致的健康问题有关。

戒烟很难，但政策能帮助人们去戒烟



科罗拉多州公共卫生与环境部（CDPHE）执行主任：戒烟很难。大多数在怀孕期间吸烟的女性都会尝试戒烟，而这种激励政策有助于她们的成功。这意味着妈妈和宝宝更健康，为所有人节省了医疗费用。

有学者表示，“我们赞扬科罗拉多州为减轻孕妇的烟草负担所做的出色工作。及时的研究证明我们的努力正在发挥作用。这份已发表的报告中，成本节约这一部分成果是惊人的。我们不仅帮助每个妇女和婴儿加入BMTF，在科罗拉多州节省了数百万美元的医疗保健费用。”

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