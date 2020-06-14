报告解读：出生体重低未来易患慢性疾病

由于各方面原因，胎儿可能等不及40周就早早来到人世，为此他们的体重会达不到正常水平。而最近有研究证实，低体重的新生儿，未来更易患上慢性疾病。

低出生体重与心血管疾病有关

在最近的一项研究中，西弗吉尼亚大学的研究员Amna Umer探讨了低出生体重与儿童心血管危险因素的关系。她和她的同事评估了西弗吉尼亚州出生的20000名五年级学生的数据。他们发现，如果孩子出生时体重较轻，他们在五年级更容易出现心血管危险因素。

Umer同时还是医学院儿科系研究助理教授，她说：“以前人们认为心血管疾病的危险因素只在成年人身上观察到，因为心血管疾病多见于成年人。但在过去几年中，我们也在儿童身上发现到这些危险因素。”

低出生体重可能导致诸多问题

研究小组分析了三个来源的数据：西弗吉尼亚出生证明、西弗吉尼亚观察/出生评分项目和心脏项目。在这项研究中，所有的孩子都是在西弗吉尼亚州55个县的1994年到2010年间足月出生的。研究人员考虑了五年级每个孩子的出生体重和体重指数等变量。他们还评估了每位五年级学生的甘油三酯（血液中循环的脂肪）和各种胆固醇的水平。

Umer说：“低出生体重与高水平的‘坏’胆固醇和低水平的‘好’胆固醇有关。”此外，低出生体重的儿童往往有较高的甘油三酯水平。这些特征是心脏病、中风、外周动脉疾病、动脉粥样硬化和其他疾病的危险因素。

即使研究人员考虑了儿童的体重指数、社会人口统计学、家庭病史和其他因素，这些危险因素与低出生体重之间的关系仍然是显著的。

合适的预可减少各类健康问题

Umer说：“我们知道，心血管疾病不仅在美国，在西弗吉尼亚州也是发病率和死亡率的主要原因之一。”。根据疾病控制和预防中心的数据，该州死于心脏病的人数排在第10位，死于中风的人数排在第12位。

她说：“我们还知道，低出生体重是西弗吉尼亚州最差的健康指标之一，它是儿童健康发展的重要预测指标。”在该州出生的婴儿中，约有十分之一出生体重较轻。

Christa Lilly，公共卫生学院生物统计学副教授，研究小组成员表示：“出生体重过轻不是自然发生的，这是子宫内生长缓慢的标志。所以，我认为在怀孕期间进行干预有机会减少影响胎儿发育不良的因素。

Umer说：“一旦你的出生体重很低，你就无能为力了。现在你知道有一个低出生体重的婴儿，你可以确保他们有适当的产后喂养，监测他们的成长，并教孩子良好的饮食，营养，体育活动和预防危险的健康行为，如吸烟。你的干预措施可以贯穿整个童年到成年。”

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