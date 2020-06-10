孩子腋窝下长疹子怎么回事？科学解读来了

有些人发现，孩子腋下总是长疹子，而且还发痒，这是怎么回事？今天我们就来解读这一问题：

腋窝疹子的类型

1.特应性皮炎

特应性皮炎又称湿疹，通常发生在儿童时期。湿疹最常见的部位是身体的褶皱，比如膝盖窝、肘部或腋窝，它通常是红色的，发痒，还会起皮。有时湿疹会渗出透明液体。

2.脂溢性皮炎

脂溢性皮炎是一种皮肤刺激，部分原因是油脂分泌过多。与干燥的湿疹不同，脂溢性皮炎表现为片状或鳞片状的油性皮炎。由于多余的油，薄片可能是白色或黄色的。

3.接触性皮炎

接触过敏原或刺激物时发生接触性皮炎。洗剂中的香味也会导致腋下接触性皮炎，甚至衬衫织物也会引起接触性皮炎。

4.细菌感染

念珠菌病本质上是真菌或酵母菌感染。念珠菌最常见于皮肤潮湿的部位，如腋下，它可能导致肿胀、瘙痒、红色皮疹。念珠菌出现可能是因为炎热的天气，穿着紧身衣服，或者因为不卫生而恶化。与其他腋下皮疹不同，念珠菌皮疹最好使用抗真菌霜，因为类固醇药膏会使真菌感染恶化。

孩子腋下长疹子怎么办？



1.寻找刺激源

对于接触性皮炎，识别刺激物并立即停止使用。除了去除刺激物外，腋下的疹子还可以通过以下方法得到缓解：

使用非处方的止痒面霜；在皮肤干燥和湿疹的情况下，用无味的润肤露涂抹；冷敷。

2.避免抓挠

抓挠会使皮肤易受感染，并可能把一个简单的皮疹变成一个更大的问题，建议及时就诊，配合药物治疗。

3.帮助孩子放松

压力会加重某些形式的皮炎，放松可以帮助对抗皮疹。另外，放松可以让孩子更容易抵抗抓挠。

4.家庭补救措施

把冰块放在疹子上能有助于止痒。

多吃橙子、西红柿和花椰菜以摄入更多的维生素C，帮助对抗由感染引起的皮肤问题。

柠檬的柠檬酸可以杀死腋下的细菌。

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