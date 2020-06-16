你的皮肤为何会这么敏感？要考虑这些问题

相信有不少妈妈发现，自己的皮肤似乎非常敏感，动不动就会过敏出现皮肤问题。其实敏感性皮肤不是医生能诊断的疾病，通常是另一种情况的症状，你可能甚至不知道你有敏感皮肤，直到你对肥皂、保湿剂、化妆品有不良反应时。而当发现这一情况时，你通常可以通过一些简单的护理程序来控制症状。

1.干性皮肤

皮肤失去太多的水和油时会变干，这会导致皮肤：发痒、起皮、干裂。干燥的皮肤可能发生在你身体的任何部位，但是在手、脚、手臂、小腿等部位特别常见。每天涂两到三次保湿霜或软膏，有助于恢复水分，防止皮肤干燥。可以试试为敏感皮肤的人设计的无香味保湿剂。

2.湿疹

湿疹（特应性皮炎）会影响皮肤抵抗刺激的能力，这会使你对肥皂和化妆品等产品特别敏感。湿疹的症状因人而异，常见的有干燥、发痒、流脓和小疙瘩、红色至褐色灰色皮肤斑、皮肤红肿、开裂或有鳞屑。非处方（OTC）抗瘙痒药膏和保湿剂足以缓解症状，如果你的症状严重，请咨询医生。

3.刺激性接触性皮炎

刺激性接触性皮炎是一种红色，发痒的皮疹，皮肤保护层被损坏时就会产生。在大多数情况下，皮疹只会在直接接触刺激物的区域发展。症状包括：红疹、痒症；干、裂、鳞皮；凸起和水疱，可以渗出液体和外壳。

接触性皮炎通常在几周内自行愈合。最重要的事情是弄清楚是什么触发了反应，这样你就可以在将来避免刺激源。甾体乳膏OTC氢化可的松乳膏有助于减少炎症，消除瘙痒凉爽的燕麦片浴可以舒缓水泡和灼烧感。

4.过敏性接触性皮炎

过敏性接触性皮炎是一种较少见的接触性皮炎。当你对某一特定物质过敏时就会发生，症状包括：发红、痒症、水疱和肿块、肿胀。常见过敏原包括：肥皂、洗剂、植物、珠宝、香精、化妆品等。使用OTC抗组胺药有助于缓解瘙痒和炎症，建议试着找出你过敏的原因，以便将来避免。

5.荨麻疹

荨麻疹是暴露于高温，寒冷，化学物质，植物或运动引起的。这种情况可能会自行消失，而口服抗组胺药可能有助于它更快地消除。当室外寒冷，处理化学品时，请戴上手套，保持温暖。

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