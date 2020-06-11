夏日下午茶：蔓越莓酥粒甜甜圈

加了蔓越莓的甜甜圈非常适合做夏日下午茶哦，酸酸甜甜的，也挺好吃的，大家不妨也试一试吧，孩子很喜欢哟~

食材：

面粉210g、火龙果半个、糖33g、酵母4g、奶粉20g、盐3g、黄油17g。

酥粒：

面粉10g、黄油10g，糖7g，蔓越莓。

做法：

表面：蛋液

1.面粉中除了盐和黄油混合所有材料，火龙果切块，一起混合在面团里，用筷子搅拌成絮状，再揉成面团（我比较懒，火龙果直接切块了，磨成汁更好混合）。

2.加入盐和黄油，揉到扩展，可以拉出手套膜。

3.盖保鲜膜，发酵到2倍大。

4.排气，分割成6份，静置20分钟（发酵后的面团氧化，开始变色了）。

5.面团擀开，尽量长一些，差不多擀面杖的长度，侧面卷起来，一头压扁，包住另一头，放入烤箱，发酵2小时。

6..制作酥粒：蔓越莓切碎，10g面粉和黄油混合，加入白糖，混合均匀。

7.拿出烤盘，烤箱200度预热5分钟，面包表面刷一层蛋液，将混合好的酥粒撒在表面，放烤盘，转175度，烘烤15分钟。

小贴士：

1.火龙果的量没有具体称，需要少量多次添加，打成泥更好混合。

2.烘烤的温度和时间根据自家的烤箱做适当调整哦~

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