这样给孩子喝水，当心酿成大祸！

众所周知，天热了要多喝水，毕竟多喝水可以促进新陈代谢，预防脱水，保持身体健康。但下面这个奶奶给孙子喝水，可就过头了……

最近，某地一岁男孩感冒，奶奶觉得多喝水能让病早点好，就给他喝了很多水。没想到孩子第二天早上醒来后突然眼睛上翻，浑身抽搐，爸妈立即将他送医急救。医生检查后发现，孩子竟然是“水中毒”！

是的，你没看错，水喝多了，就会“水中毒”！尤其是家里有宝宝的，一定要好好往下看！

了解“水中毒”

水喝太多会“中毒”，甚至可致死亡。这是因为人体短时间摄入太多水，身体一时半会排不出，可致血液中的钠离子稀释，阻碍身体正常运作，引起头晕、呕吐甚至抽搐，甚至造成神经系统永久性损伤或死亡。

怎么判断孩子要不要喝水

孩子的饮水量，不但和年龄有关，而且和身体状况、运动量、饮食、季节、天气有关。比如，孩子吃了很多西红柿、雪梨、丝瓜、冬瓜等含水量较高的食物，即便没有喝太多的水，身体也不会缺水，此时如果追着喂水，反而会影响他的健康！

6个月以内

无需额外补水！

6—1岁

处于此阶段的宝宝还是以奶为主食，喝水没那么必要。

宝宝满4—6个月开始添加辅食时，大家可以让宝宝适量饮水，但也要控制量。每次宝宝吃完辅食后，可以给他喂几口水，不仅补水了，也顺便清洁口腔了，但千万别勉强宝宝喝水。

满1岁

等宝宝满1岁，应鼓励宝宝多喝水，及时补充水分。建议宝宝除正常饮食，每天喝这么多的水：1—3岁为600—700ml，3—5岁为700—800ml，5—8岁为800—1000ml。

但切记“暴饮”，宜少量多次。可上下午个补充一次，每次50—100ml左右。需要提醒大家，这里的饮水量只是一个大致参考哈~大家不要苛求宝宝，具体喝多少水还要综合宝宝的身体状况、运动量大小、出汗多少等情况。总之一句话，渴了就多喝点，不渴就少喝点呗。

看到这些信号，赶紧给孩子喝水！

其实，想知道孩子要不要喝水并不困难。如果发现孩子有以下这些表现，赶紧给他喂水~

1.轻度缺水

嘴唇干燥，不停用舌头舔嘴唇；尿少、尿黄、尿味重。

2.中度缺水

哭闹时眼泪少，甚至没有流泪，声音干涩沙哑。

3.严重缺水

皮肤弹性变差，大人用手指轻轻将孩子手背皮肤捏起，皮肤恢复缓慢；与平常相比，眼窝凹陷更严重

需要提醒大家注意的是，孩子尿量正常，但颜色发黄，有可能是服用维生素B导致的。孩子是否缺水，不能仅凭一点进行判断，应综合多方面因素进行考虑。

给孩子喝水，这些问题需注意：

除了饮水量，给娃喝水还要注意以下这些问题：

1.给孩子喂奶或者吃辅食前30分钟，最好别给他喂水，以免影响喝奶量。但如果只是给孩子喝点水润润嗓子，也没有多大关系。

2.给孩子补充体液，最好的饮品是白开水。注意，有些老人喜欢给孩子吃果子，要清楚的是，鲜榨果汁含糖量较高，市面上出售的饮料含有多种添加剂，都不适宜作为补水来源。

3.孩子大量出汗，应增加喝水频率，最好是少量多次饮水。一味增加饮水量，反而会增加肾脏的代谢负担，不利于身体健康。

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