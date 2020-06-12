孩子多大可以玩手机？权威解答来了！

随着时代的推进，几乎每个家庭都离不开手机、电脑、pad等等各种电子产品。然而，这就不得不聚焦一个问题：孩子能接触这些电子产品吗？孩子多大就可以玩手机了？

毕竟，在这个科技进步的时代，想要让孩子完全屏蔽各种电子屏幕几乎是不可能的，所以倒不如坦然地来讨论这个问题。今天，育姐就做了一番功课，给大家分享下权威解答。

来看看美国儿科协会的建议

话说，美国儿科学会也聚焦了这个问题，为此他们更新了建议，我们一起来看看

一直以来，美国儿科学会建议0-2岁的孩子不要看视频，但在新版本中有了新的说法啊，并且做了更为详细的解读：

1.0-18个月的孩子不要接触电子产品，但不包括与家人打视频电话。

2.18-24个月的孩子，如果想给孩子看，那么父母要提前筛选好节目，对节目质量严格把关，最好陪孩子一起观看，并讲解节目内容。

3.2-5岁的孩子每天看视频的时间不要超过一个小时（划个重点，这一点要比以往严格，之前是不要超过2个小时）。此外，每天要保证一定的“不插电”活动时间。

一些常见问题答疑



针对宝爸宝妈们常见的疑问，这里也给大家一一解惑：

1.孩子在，我就把手机、平板收起来，这样可以吗？

日常生活中到处都是各种电子产品，当今时代是信息爆炸的时代，不让孩子接触电子产品，就等于阻扰他的探索，这显然不是一个好做法。再说，让孩子完全不接触电子产品也不可能，一旦孩子碰到这些电子产品，会很产生更大的好奇心，负面效果会超出预料！

为此，美国儿科学会特别提出了一个Family Media Plan(家庭媒体计划 )，这个计划建议每个家庭统计一下每个家庭成员花在玩电子产品的时间，其中又有多少时间是和孩子一起玩的，并要求爸爸妈妈做好榜样，控制自己玩电子产品的时间，挤出更多时间陪伴孩子玩其他“不插电”的活动。

2.教育类动画片或游戏据说能开发大脑，孩子也不能看吗？

教育类的动画的确对孩子有益，但孩子的年龄才是关键，不建议给两岁以下孩子观看。

让孩子过早看动画片，只会让大脑无法消化，有害无益。打个比方，我们都知道辅食营养丰富，但不能给不满6个月的宝宝添加。因为6个月以下宝宝身体还没发育完善，提前吃辅食会加大肠胃消化负担，即使再有营养的食物也会危害身体健康。

2岁以下的孩子是难以将视频中的内容与现实生活联系起来，此时进行早教并没有什么用。因此，对于18个月以下的孩子来说，除了视频电话，其他电子产品都不要接触。

孩子已经沉迷手机，该怎么办

至于已经沉迷的孩子，则要想办法赶紧把他们拉出来，时间越久陷得越深：

1.父母要做好榜样

很多孩子迷恋手机，是因为父母总是手机不离身。孩子会很好奇这是什么东西，让爸爸妈妈不理自己天天看着它，并且也希望从手机中去获得一些什么来满足自己的好奇。所以想要孩子不迷恋手机，家长们就要从我做起，不要在孩子面前玩手机，而是尽量营造读书的环境，这对于他们的成长非常有利。

2.多抽时间陪孩子

爸爸妈妈不愿意陪自己，我只能去玩手机！很多时候，孩子沉迷手机是因为家长的冷漠，所以平常应该多陪孩子进行一些互动游戏，不仅能培养亲子关系，还能发展他们的心智，同时也能忘记手机。

3.培养孩子自控力

任何人对于自己感性的事情，都会玩的忘乎所以，当父母叫停的时候，他们会非常难受，有些甚至因此发脾气。所以平常家长要多培养孩子的自控力，比如孩子要看动画片，那么就提前约定好观看时间，时间到了就立即停止，这样就能逐渐培养他们的自控力。

4.父母不能疏忽

在孩子向家长索要手机的时候，大家可能因为有其他事情忙而同意他们的要求，慢慢的孩子会故意选你比较忙的时候跟你要手机。当孩子索要手机时候，要合理引导他，比如可以让孩子帮你做家务，或者转移他们的注意力，比如给他们一些玩具、绘本等等，必要的情况下，要暂时放下手中的事情陪陪孩子。

5.培养阅读习惯

尽量不要让孩子闲着没事做，因为他们在无聊的时候很可能就冒出玩手机的念头。建议大家都给孩子准备一些有趣的绘本，让他们有事做，而大人们也要找些书籍和孩子一起看，孩子看到爸爸妈妈都在看书，自己也会乐在其中。时间久了孩子就会有良好的阅读习惯，这对于他们将来的学习也非常有利。

6.暂时没收手机

针对已经沉迷其中的孩子，妈妈们一定要没收孩子玩手机或者其它电子产品，这样可以很快把他们从漩涡中拉出来。不过需要提醒的是，没收相关物品的时候，要适当找一些理由，否则很容易导致孩子出现逆反心理。

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