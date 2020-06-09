孕早期胎儿畸形高发，做好这4点不用怕

相比孕早期，有些孕妈更重视孕晚期。这里提醒大家，孕早期很重要，一定要多注意。小X在亚历山大时怀孕了，老是发脾气，孕12周后去体检竟被告知胎儿没发育好，可能是个畸形儿，而这或和她经常控制不好情绪有关。

孕早期要多注意

怀孕前三个月，孕妈需要多注意。因为这时候是胎儿发育的关键时期，各个器官正处于发育阶段。如果孕妈有不好的生活习惯或是行为不当都有可能造成胎儿畸形。因此，在这段时间，孕妈要重视才行。

孕早期如何预防胎儿畸形？

1.远离污染有辐射的地方

从备孕开始，女性朋友就要远离污染有辐射的场所，以免影响胎儿发育，甚至引发畸形。孕妈在孕早期可以去一些空气清新、风景优美的地方。

2.补充叶酸

叶酸是胎儿大脑和神经发育必不可少的营养物质。建议从备孕开始，未准父母就开始服用叶酸，来预防胎儿畸形。在怀孕后，孕妈孕早期最好继续补充叶酸，争取把风险降到最低。

3.去医院做排畸检查

怀孕后，孕妈要做各种检查。其中一些检查一定要做，千万别不以为意。比如孕12周后应接受的排畸检查。这个检查很重要，大家一定要听从医院的安排不要错过，万一有什么问题可以及早发现。

4.保持好心情

这一点对于孕妈来说也是很重要的。要知道，肚子里的宝宝可以感知妈妈的喜怒哀乐。如果孕妈常处于悲伤、压抑等负面情绪中，可致胎儿畸形。所以，为了胎儿的健康和正常发育，大家最好尽量保持愉悦心情，有什么事情要想开，不要憋在心里。如果亚历山大，或委屈担忧，可以及时通过运动、听音乐等方法及时排解，以免影响自身以及胎儿的健康。

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