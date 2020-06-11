研究揭示：产后阿片类药物滥用的危险因素

马萨诸塞州的研究人员在《成瘾》杂志上发表了一项新的研究，揭示了与产后阿片类药物过量相关的几个危险因素。这些因素包括孕期过量用药史、诊断为阿片类药物使用障碍(OUD)、新生儿阿片类药物戒断以及分娩前前一年紧急护理使用超过平均水平。

这项研究是2018年一项研究的后续研究，该研究发现，随着女性怀孕进程的推进，阿片类药物过量率下降，但在分娩后明显上升。

建议产后进行OUD筛查

这项研究的另一个关键发现是，根据分娩前一年的一项保险索赔来衡量，只有46.6%的病例被确诊为OUD。这表明在怀孕期间和分娩后，潜在的家庭因素都是至关重要的。数据中可能没有对OUD的诊断声称进行过报道，或者更有可能是，某些妇女在怀孕期间未进行OUD筛查，害怕药物使用情况暴露，或者在分娩后开始使用阿片类药物。

“对妇女来说，产后是一个脆弱的时期，健康需求常常得不到满足。我们有机会使这种筛查成为儿科医生、家庭访问计划以及经常与产后妇女和家庭互动的早期干预提供者的优先事项，就像我们筛查产后情绪障碍一样。”该研究的资深作者Davida M.Schiff博士这么表示。

她补充说，至关重要的是，一旦进行筛查，就要建立起支持性、非单位性的制度，帮助那些需要治疗的家庭。“光是筛选是不够的，” Schiff说，“我们必须更好地为其他慢性健康问题提供支持性护理。”

公共卫生数据库可以给予易发人群帮助

在没有被诊断为OUD的妇女中，其他与产后过量正相关的因素包括非西班牙裔白人、未婚、有公共保险、剖腹产、参与公共资助的戒毒治疗计划、监禁、婴儿早产或低出生体重分娩。研究人员调查了马萨诸塞州大约17.5万名妇女分娩前一年和分娩后一年的病史，确定了至少有一次产后服用过量阿片的189名妇女。

Timothy Nelson博士说：“我们发现，产后过量用药(包括致命性和非致命性)的比例并不常见，但某些女性的风险更高。”鉴于阿片类药物过量导致的严重发病率，我们应尽最大努力在分娩后一年内对最易发人群提供支持。”

一个独特的数据集使这项研究成为可能。2015年，马萨诸塞州公共卫生部将集合全州资源，包括出院数据、救护车行程记录、出生和死亡证明以及戒毒治疗数据，形成了一系列丰富的数据源，说明了导致产后过量的多种因素。

“来自我们创新的公共卫生数据仓库的数据使我们能够更深入地了解阿片类药物危机，更好地瞄准我们的资源，”该论文的合著者、马萨诸塞州公共卫生专员Monica Bharel说，“这种合作是我们以数据为导向的流行病治疗方法的一个例子，因为它影响到母亲、婴儿和家庭的健康。”

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