孩子睡不好可以吃这些，一觉到天亮！

要想宝宝能够拥有一个高质量的睡眠，除了需要注意睡眠环境外，你知道还要注意什么吗？其实，在“吃”这件事上多讲究一些，孩子也会睡得好。我们一起来看看：

小米

在所有谷物中，小米的色氨酸含量是相当丰富的。除此以外，小米中还含有大量的淀粉，宝宝吃后很容易就会产生饱腹感，同时还可以促进体内胰岛素的分泌。

牛奶

牛奶中通常会含有两种可以催眠的物质，色氨酸是其一，它可以促进人的大脑神经细胞使其分泌出羟色胺；肽类是其二，肽类中的“类鸦片肽”还可以结合人体的中枢神经，以此发挥出麻醉作用，这不仅可以放松人的心情，获得舒适感，而且有利于缓解人体疲劳，帮助睡眠。再者，一般对于体虚、神经衰弱的人，牛奶的安眠作用会更适合。

核桃

核桃可以改善人的睡眠质量，所以核桃一直被用来治疗睡眠问题。核桃一般可以配黑芝麻，每天睡前服用一点，坚持一段时间，效果会让你吃惊。

香蕉

我们都知道，香蕉又被称作“快乐蕉”，是日常生活中最为常见的水果之一，由于香蕉本身易助于人体消化，因此老少皆宜，可以安心食用。除此以外，香蕉还可以作为“安眠药”，它除了还有丰富的复合胺外，还富有微量元素镁—可以使身体肌肉放松，可以舒缓人体肌肉疲劳。

红枣

家长可以每晚用大枣30-60g，加水适量煮给宝宝吃，有助于宝宝入眠。

蜂蜜

蜂蜜可对孩子的睡眠也有着很大的帮助，家长可以在宝宝睡觉前让孩子喝一杯蜂蜜水，这样的话孩子的睡眠质量也会得到提高。注意，孩子满一岁后才可以喝蜂蜜水哦~

孩子的睡眠健康不可忽视，这些食物可以发挥安眠的效果，让宝宝健康成长。

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