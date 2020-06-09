夏季儿童常见不适，一一解答

在日常生活中，孩子总会出现各种各样的小毛病，有的父母因为缺乏经验，就会显得手足无措。我们今天就来聊一聊关于如何解决孩子这些常见不适：

一、便秘

便秘对于现在孩子来说应该是较为常见的消化道不适表现，可能有的家长对此不会太重视，但往往会让孩子难受不已。那么，应该如何预防呢？家长要注意孩子的饮食，不要让孩子常吃辛辣、油腻的食物，让孩子多喝水，多吃点水果蔬菜，还要记得多做体能训练。如果孩子数日未解大便，可以试着让他一次性喝一杯100毫升的温水（加入一些蜂蜜和食盐），这个方法对便秘还是很有效的。

二、鼻子出血

在孩子鼻子出血的时候，家长们首先要安慰孩子，稳定孩子的情绪。然后让他半卧在床上，用蘸了水的毛巾敷在孩子的颈部，然后家长可以按住孩子的鼻孔数分钟来止血。如果还有出血，可以试着往孩子的鼻孔里塞一些消毒的棉球来止血，要谨记同时还要用手捏紧。如果这些方法都没有用的话，建议立即将孩子带往医院去处理。对于经常鼻出血的孩子，家长平时应监督他，让他少吃辛辣食物。

三、虚汗

孩子出虚汗往往是体质问题，这时候家长要帮助孩子增强体质，首先要注意的就是孩子的饮食，让孩子多补些营养。但应切记，不可让孩子突补人参、鹿茸等。这种大补的方法是不可取的。因为这样不仅会加重孩子脾胃的负担，且还会损害孩子的正常消化功能。可以给孩子吃些如红枣莲子粥、冰糖银耳粥等粥品，这些对滋阴益气是很有效果的，同时在日常饮食安排上注重荤蔬科学搭配，以此来帮助孩子消化吸收。

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